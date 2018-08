Asier Garitano: "Me espero un Eibar mucho mejor por su necesidad de puntos"

Publicado 30/08/2018 15:00:01 CET

BARCELONA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Asier Garitano, ha asegurado este jueves en la previa del partido que disputará su equipo frente al SD Eibar en Ipurua este viernes, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga Santander, que espera ver a un rival "mucho mejor" por su "necesidad de puntos" y que les ponga en "dificultades", que confía por otro lado poder superar.

"Me espero un Eibar todavía mucho mejor de lo que ha sido hasta ahora, por ser derbi y por esa necesidad de puntos. El partido va a ser muy duro para nosotros y espero que también lo sea para ellos", argumentó en rueda de prensa.

Cree que los de José Luis Mendilibar utilizarán una presión alta que condicionará el juego donostiarra. "Van a querer jugar en campo rival, son muy intensos. La gente cree que eso es pegar balonazos y es lo contrario, todo tiene sentido y creen en lo que hacen. Es un equipo muy competitivo, diferente, y las dificultades son grandes", recalcó.

"Cada partido es una historia, por el escenario, clima, ciudad, por todo. Cuando se va a Ipurua está todo condicionado a la estrechez del campo, es diferente a cualquier otro. El Eibar juega bien, saben a lo que juegan, que es lo más importante, y veremos si somos capaces de poder contrarrestar todo eso y poder pensar en que podemos jugar un gran partido para poder sacar algo", auguró.

Y es que teme el hecho de que en Ipurua, por su tamaño, se dan muchas situaciones de juego directo. "Hay que controlar las segundas jugadas, con un ritmo y presión muy alta del Eibar, necesitas estar concentrado hasta el final porque juegues bien o mal se llega rápido a las áreas", advirtió.

"Es importante mantener esa concentración en ataque y defensa, e intentar hacer un partido muy completo para tener opciones. Vemos la dificultad par al Real y ara todo el mundo que hemos ido allí de poder sacar algo de allí", aseveró el técnico, que vivirá su primer derbi contra el Eibar como técnico de la Real Sociedad.

DETALLE PARA AGIRRETXE

Por otro lado, quiso dar su agradecimiento a Imanol Agirretxe, después de que anunciara este miércoles su retirada tras once campañas como 'txuri-urdin'. "Imanol llevaba casi tres años con lesión y no suele ser sencillo. Ha puesto todo de su parte y más, dignifica lo que debe ser un futbolista", aseguró.

Para Garitano, Agirretxe será un ejemplo en lo bueno y en lo malo, como al superar las lesiones. "Le dignifica no sólo en los momentos buenos, sino por cómo reaccionas a momentos complicados. Me hubiese gustado que siguiera jugando, pero está tranquilo consigo mismo y lo que nos dijo, nos enseñó algo. Me alegro de que esté tranquilo, bien y feliz", recalcó.