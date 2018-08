El Atlético busca su primera victoria de la pretemporada frente al Cagliari

Publicado 07/08/2018 18:48:42 CET

El Club Atlético de Madrid disputa este miércoles (20.00 horas) en Cerdeña un nuevo partido de preparación en su pretemporada ante el Cagliari, partido en el que el conjunto rojiblanco busca su primera victoria veraniega con los mismos jugadores que se enfrentaron el pasado domingo al Stuttgart.

Los pupilos de Diego Pablo Simeone continúan su preparación este verano de cara al duelo ante el Real Madrid en la Supercopa de Europa el próximo día 15 en Tallin, Estonia. Los colchoneros ya empataron (1-1), para posteriormente vencer en penaltis, ante el Arsenal y cayeron (3-2) frente al Paris Saint Germain en la 'International Champions Cup'.

El pasado domingo, con algunos futbolistas más habituales entre el once titular, el cuadro madrileño no pudo pasar del empate contra el Stuttgart en Alemania. Thomas Lemar y Gelson Martins brillaron en su debut en un encuentro en el que volvieron los internacionales españoles Saúl Ñíguez y Koke y donde no viajó Diego Costa.

Este miércoles, en el Cerdeña Arena, los del 'Cholo' se verán las caras con el Cagliari, equipo que milita en la Serie A italiana y ante el que los rojiblancos quieren conseguir su primer triunfo de la pretemporada. Para ello, el técnico argentino contará con los 21 hombres que citó para el 'stage' en Italia y donde se encuentran 11 futbolistas de las categorías inferiores.

Los campeones mundialistas Antoine Griezmann y Lucas Hernández, al igual que Diego Godín, José María Giménez y Filipe Luis ya se incorporaron al trabajo en Majadahonda. También lo hizo Santiago Arias, que espera la oportunidad del debut, quizá el próximo sábado (21.05 horas) en el Wanda Metropolitano frente al Inter de Milán, en lo que será el último choque del Atlético antes de enfrentarse al Real Madrid.

Este miércoles, Simeone tendrá que echar mano nuevamente de cantera como ya demostró ante el Stuttgart, equipo contra el que jugó la segunda parte con, prácticamente, los 11 jugadores del filial. De hecho, uno de ellos, Joaquín Muñoz, anotó el único gol rojiblanco ante el conjunto germano. Antonio Montero, Roberto Olabe y Alberto Rodríguez 'Tachi' volverán a ser importantes en la zaga rojiblanca. Además, Víctor Mollejo y Borja Garcés podrían volver a contar con minutos en el equipo.

El equipo de Rolando Maran, por su parte, cuenta con jugadores conocidos en sus filas, como el caso del veterano defensor ucraniano Darijo Srna, que abandonó el Shakhtar Donetsk el pasado invierno para recalar en el conjunto transalpino. Además, el cuadro italiano cuenta con más jugadores experimentados, como el zaguero Marco Andreolli o el centrocampista Luca Cigarini.