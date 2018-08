El Atleti destrona al Madrid en la Supercopa

Actualizado 16/08/2018 0:08:19 CET

Un gran Diego Costa lidera el título europeo con prórroga en Tallin

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El Atlético de Madrid se alzó este miércoles con su tercera Supercopa de Europa tras imponerse en la prórroga (2-4) al Real Madrid en la final celebrada en el Estadio Lilleküla de Tallin, con un gran Diego Costa y los goles de Saúl Ñíguez y Koke en esa prolongación que terminó con el reinado blanco, para comenzar con un título el ambicioso proyecto rojiblanco.

La final estuvo entre lo temprano del curso y la alta rivalidad del derbi de la capital española. Un intercambio de golpes y errores, con Diego Costa como habitual en cada acierto atlético, para tomar pequeña venganza sobre el Madrid y las dos finales perdidas de Champions. Un rey de Europa que ahora es rojiblanco, después de dos años blancos, como lo fue en 2010 y 2012.

El tres de tres atlético en esta final no estuvo claro hasta la prórroga, y eso que comenzó con el 1-0 en el primer minuto. El Madrid supo reaccionar, pero no matar, y el doblete de Costa alargó la final. El campeón de la Champions pareció afianzarse sobre el césped, pero dos zarpazos del Atleti destronaron al Madrid de Julen Lopetegui, que comienza con revolcón y seguro el runrún de buscar o no refuerzos a un equipo sin Cristiano Ronaldo.

La rivalidad madrileña regaló a la Supercopa un ritmo y una emoción que no tiene de serie este torneo. También ayudó a ello un gol a los 50 segundos. Diego Costa, del Mundial a Tallin, se fue de Ramos y Varane con dos cabezazos a un balón que reventó en la red de Navas. Un golazo que sin embargo tuvo más efecto en el rival.

El Madrid no se puso nervioso y generó poco a poco su fútbol, con buena profundidad de Bale y Asensio y un centro del campo que se adueñó de la final, más allá de la zozobra de Casemiro. La situación no era nueva para los de Cholo, con ventaja y resguardados, pero no tan juntos como para evitar ocasiones del rival, ni precisos para volver a asomar a la meta del costarricense.

Ni Lemar, ni Griezmann aparecieron, ni Navas tuvo más trabajo en un primer tiempo blanco desde ese primer minuto. Los de Lopetegui perdonaron, Oblak se esmeró en un taconazo de Asensio, hasta que Bale encontró el vuelo de Benzema para el 1-1 a la media hora. El balear falló en ese paso al frente que se le reclama y tras el descanso dejó su sitio a Luka Modric. El Atleti prescindió de Griezmann, sin apenas pretemporada.

Con el croata, el Madrid recuperó esa superioridad en el centro del campo, a pesar del gran despliegue rojiblanco de Rodri. Un dominio que recibió el regalo en forma de penalti de Juanfran, inocente en las manos que pusieron el balón en los once metros para que Ramos hiciera el 2-1, cuando la pretemporada comenzaba a pesar más que el pique de un derbi en una final continental.

El grandioso escenario también tuvo minutos flojos, con el Atleti buscando su reacción en un Lemar más por dentro y el faro de Costa. El cortocircuito del verano también afectó a los blancos, cuando Marcelo dio continuidad a un ataque rojiblanco por no ceder un saque de banda. El balón buscó, como el imán al hierro, a un Costa en posición para firmar su doblete a 10 minutos del final (2-2).

LA PRÓRROGA CORONA AL ATLETI EN TALLIN

En el último suspiro la tuvo Marcelo, pero la final llegó a una prórroga que volvió a parecer de dominio madridista. Sin embargo, el bagaje ofensivo de los de Lopetegui siguió siendo nulo, desde el gol de penalti, no generó llegadas. Una posesión estéril que no preocupó al Atleti y que dio paso a las batallas de Costa, a la que se sumó Thomas para permitir el trallazo de Saúl.

Ni Ramos ni Varane estuvieron finos, ni tampoco Carvajal poco después, también superado por la garra de Costa, que volvió a meter el balón en busca del gol que firmó Koke. La sentencia con la que apretaba el puño el Cholo desde la grada, aún sancionado del pasado curso, y ataba el título un Atleti que cree más que nunca.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 2 - ATLÉTICO DE MADRID, 4. (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL MADRID: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro (Ceballos, min.76), Kroos (Mayoral, min.102), Isco (Lucas, min.83); Asensio (Modric, min.57), Bale y Benzema.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Lucas; Rodrigo (Vitolo, min.71), Saúl, Koke, Lemar (Thomas, min.91); Costa (Giménez, min.109) y Griezmann (Correa, min.57).

--GOLES:

0 - 1, min.1, Diego Costa.

1 - 1, min.27, Benzema.

2 - 1, min.63, Ramos (penalti).

2 - 2, min.79, Diego Costa.

2 - 3, min.99, Saúl Ñíguez.

2 - 4, min.104, Koke.

--ÁRBITRO: Szymon Marciniak (POL). Amonestó a Asensio (min.35), Marcelo (min.54), Ceballos (min.91), Modric (min.101) y Ramos (min.112) por parte del Real Madrid. Y a (Correa, min.61), Costa (min.62) y Vitolo (min.105) en el Atleti.

--ESTADIO: Estadio Lilleküla de Tallin (Estonia).