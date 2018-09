Bale: "Estaba bastante enfadado por no ser titular en Kiev"

Publicado 17/09/2018 14:32:24 CET

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero galés del Real Madrid, Gareth Bale, confesó que estuvo "bastante enfadado" cuando se enteró de que no saldría en el once titular de la pasada final de la Liga de Campeones ante el Liverpool, mientras que también cree que la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus puede hacer que jueguen "más en equipo".

"Para ser sincero, estaba bastante enfadado. Sentía que merecía comenzar de inicio porque había estado marcando goles y, sí, supongo que fue complicado dejar la ira a un lado", señaló Bale en una entrevista al 'Daily Mail'.

Después, se convirtió en el héroe de la final ante el Liverpool, sobre todo con el 2-1 y su espectacular chilena. "Podía optar por bajar la pelota y hacer algo, pero sabes que estás en una situación donde si te cerraban debes intentar hacer algo. Realmente no piensas en parecer estúpido porque si no intentas cosas, nunca pasan. Sabía exactamente donde fue el balón, en cuanto lo golpeé sabía que era bueno. Hubo un silencio extraño por un segundo y luego todo estalló", rememoró.

En este sentido, el de Cardiff tiró de ironía por no ver su tanto entre los nominados al 'The Best' de la FIFA. "No sé como no está en esa lista, quiero saber quienes están en el jurado porque deben ser expulsados", apuntó.

Ahora, Bale quiere ser más protagonista en un Real Madrid donde ya no está Cristiano Ronaldo. "Obviamente va a ser un poco diferente al no tener un jugador así de importante", recalcó el galés, que considera que todo estará "un poco más relajado" y que serán "más equipo". "Habrá más trabajo como un bloque que para un jugador", admitió.

Además, a nivel personal, tiene claro que le "ayuda" que Julen Lopetegui se maneje mejor en inglés que Zinédine Zidane. "Puedo hablar al técnico en castellano, pero quizá no para entrar en esa cantidad de detalles que necesitaría", advierte. "No estoy seguro de querer contestar a esto", zanjó preguntado por si el guipuzcoano es mejor técnico que el francés.

"Siempre quieres volver y jugar en tu liga y una parte de ti siempre añora tu hogar, pero disfruto jugando para el mejor club del mundo y ganando trofeos", subrayó sobre una posible vuelta en un futuro a la Premier. "Podemos ser aún mejores otra vez. Tenemos otro comienzo y otro desafío, estamos listos para eso", sentenció de cara al debut este miércoles en la Liga de Campeones que el Real Madrid ha ganado en cuatro de las cinco últimas ediciones, entre ellas las tres últimas.