Txus Vidorreta confía en lograr la permanencia al amparo de La Casilla, donde mañana reciben al Unicaja

El Lagun Aro Bilbao Basket disputará mañana sábado, a partir de las 20:30 horas, ante el Unicaja de Málaga, su primer partido como local de la segunda vuelta de la ACB tras más de un mes sin pisar la pista de La Casilla, donde el balance de victorias es de 4 en 6 partidos, por lo que el entrenador del cuadro bilbaíno, Txus Vidorreta, confía en lograr la permanencia al amparo de su afición.

"Las situaciones clasificatorias en la ACB dependen mucho de las rachas y tenemos dos partidos de ventaja sobre el descenso, un grupo de equipos que están entre siete y cuatro victorias y en la segunda vuelta, sobre todo a partir de la Copa, jugaremos ocho de 13 partidos en casa antes de terminar la temporada en Vitoria. Estamos pagando ahora el calendario. Somos conscientes de que estamos en la parte más difícil del calendario, de que en los últimos cuatro partidos hemos jugado tres fuera y uno en el BEC contra el Tau", analizó Vidorreta.

El colchón de victorias sobre los puestos de descenso ha disminuido con el paso de las jornadas después de que el equipo haya enlazado cuatro derrotas. "Nos gustaría haber ganado los cuatro últimos partidos y estar en el puesto octavo en lugar del decimosexto. Cuando tienes muchas derrotas no estás contento, pero estamos ocupados en mejorar nuestros juego más que preocupados por que nuestra racha pueda ser negativa", señaló.

El técnico bilbaíno tiene claro que con la llegada de Andy Panko al equipo, sumada a una mayor fortuna con las lesiones y un calendario más benévolo, el equipo logrará las victorias que ahora se resisten.

"Estamos ocupados en mejorar, sobre todo, nuestros inicios de partidos que han sido malos los dos últimos partidos y pasar más el balón. Estamos más pendientes del juego que de una situación clasificatoria que ya intuíamos que en el mes de enero podía ser complicada. Como entrenador del equipo me defraudó nuestro partido en Valencia y me sorprendió nuestro mal inicio en Fuenlabrada", se sinceró.

El técnico del conjunto rojillo analizó positivamente el momento de sus jugadores. "A nivel físico veo mejor a Martin Rancik y Fred Weis, a Salgado le está costando coger el ritmo que tenía antes de la lesión. Panko está dando buen nivel y Montañez ha entrenado fenomenal por lo que la plantilla está al completo y en buen momento para competir ante un rival muy difícil como es el Unicaja", dijo.

UNICAJA, DIFERENTE.

Acerca del rival de mañana en La Casilla, un Unicaja al que la temporada pasada se venció en los dos compromisos ligueros, Txus Vidorreta destacó que "juegan con muchísima intensidad, defensivamente son todavía más duros, pegan más y anotan muy bien en contraataque".

"Quizá les cuesta más en sentido colectivo. A nivel táctico en lo que es el juego posiciona cinco contra cinco. Es un equipazo con una rotación larguísima y que en el momento en el que han llegado jugadores vuelven a jugar como un rodillo ante equipos de nuestra liga", añadió.

El de Indautxu cree que el cuadro de Sergio Scariolo ha cambiado mucho respecto al del año pasado y que le "ha costado arrancar" en la competición. "Es un equipo que juega diferente, el año tenía a dos jugadores tremendos como Garbajosa y Brown junto a una serie de jugadores que todavía continúan que sabían perfectamente lo que tenían que hacer. Este año les ha costado más adaptarse, han llegado dos jugadores nuevos empezada la temporada y también Daniel Santiago", comentó.

El técnico del Bilbao basket restó importancia al hecho de que el Unicaja se juegue la próxima semana su pase a la siguiente fase de la Euroliga. "Su mentalidad tiene que ser muy fuerte de cara al 'Top 16', también es verdad que los entrenadores creemos que la mejor forma de afrontar un partido tan difícil como el que tendrán en Belgrado es jugar al cien por cien en Bilbao que tampoco es una cancha fácil", destacó.

Finalmente, Txus Vidorreta enumeró las facetas del juego necesarias para competir con el Unicaja. "El equipo tiene que jugar buen baloncesto de ataque, limitar el número de pérdidas porque no podemos seguir rondado las 20 y tenemos que mantener el acierto que solemos tener en casa. Creo que defensivamente si no estamos a tope, si no somos buenos en el uno contra uno, no damos buenas ayudas y no cerramos el rebote el Unicaja nos va a ganar", concluyó.