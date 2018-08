El Barça expulsa a 33 socios y se querellará contra los responsables de la reventa de entradas

Publicado 26/07/2018 14:36:36 CET

BARCELONA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta Directiva del FC Barcelona, Josep Vives, ha anunciado este jueves la expulsión de 33 socios y la sanción a un total 2.822 implicados en la reventa de entradas en el último Clásico de LaLiga Santander en el Camp Nou, descubiertos en una operación antifraude, confirmando que se querellarán contra los responsables.

"Acabar con las redes es la prioridad del club. El club interpondrá una querella criminal contra los responsables de esas redes de reventa gracias a la información obtenida en este proceso", aseguró Vives en una rueda de prensa en la que resumió las acciones tomadas por la entidad y su Comisión de Disciplina.

En paralelo a esa querella, contra personas físicas y entidades jurídicas implicadas, el club ha colaborado con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya después de la notificación del inicio de las diligencias de investigación. El club ha dado la información de los socios que han aportado cosas relevantes para el caso.

Fruto de la acción "sin precedentes" contra la reventa de entradas llevada por el club, gracias a 120 personas que participaron en el dispositivo, en el último Clásico se descubrieron un total de 2.822 títulos falsificados de socios titulares de un abono gracias a la tecnología del código QR que delató que dicha entrada falsificada pertenecía a un abono en realidad.

Tras la suspensión cautelar de esos 2.822 abonos y consiguiente apertura de expedientes a los socios infractores e inicio de procedimiento disciplinario, el club y su Comisión de Disciplina ya han determinado la expulsión de 33 socios, siendo esta la sanción máxima interpuesta a los implicados.

"Todos los 2.822 socios han sido sancionados, sin excepción, y las pruebas son objetivas. La responsabilidad sobre el carné de socio es del propio socio, y algunos de forma dolosa y otros de forma negligente no fueron fieles a esa responsabilidad", explicó Vives como uno de los motivos de esas sanciones.

Hay cinco tipo de sanciones, que van desde los 6 meses de suspensión de socio a los que colaboraron dando información sobre terceros implicados en las redes de reventa, pasando por los 10 ó 14 meses en función de si pagaron el perjuicio causado al club o reconocieron los hechos, respectivamente, y 18 meses a los que se opusieron a la acción del club o no presentaron alegaciones.

"No hubo duplicidades, quiere decir que esos 2.822 socios no fueron al Camp Nou a ver el Barça-Madrid, así que eran conocedores de que aquel día su carnet lo utilizaría otra persona. Ha habido gente que se ha sentido fracasada o dolida, engañada o estafada, no por el club sino por la confianza depositada en alguien", argumentó el portavoz.

En todas las sanciones impuestas --33 expulsados, 1.673 sancionados con 18 meses, 481 con 14, 511 con 10 y otros 124 con 6-- se fija como fecha de inicio de suspensión el 11 de mayo de 2018.

Tras la notificación de cargos y dar 15 días naturales para formular alegaciones, el club hizo un estudio y valoración de los hechos y de las alegaciones "caso por caso". "Ha sido un proceso escrupuloso, con transparencia, se ha escuchado a todos los socios, en un proceso de garantías y claro", aseguró Vives.

Ahora, los socios tendrán 40 días naturales para emprender acciones de recurso ante la jurisdicción ordinaria, pero los abonos del Camp Nou de los 33 socios expulsados se ponen a disposición de los socios en la lista de espera y, en cuanto a los socios suspendidos temporalmente, su asiento será puesto a la venta hasta cumplir su sanción.