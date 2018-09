El Barça es “partidario” de jugar en EEUU aunque “no está cerrado”

Publicado 05/09/2018 20:35:18 CET

BARCELONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS)

El portavoz de la Junta Directiva del FC Barcelona, Josep Vives, ha desvelado este miércoles que el club blaugrana es "partidario" y tiene "interés" en jugar un partido de LaLiga Santander en Estados Unidos, sea el que deberían jugar en Girona u otro, y ha asegurado que sería beneficioso para el club y para la competición a nivel de ingresos y expansión comercial.

"De momento no está cerrado en absoluto. El club tiene claro que es partidario de jugar un partido, no hablo del del Girona, en un mercado estratégico como el de Estados Unidos. Nos es interesante", aseguró en rueda de prensa.

Niega que el Barça, con sus palabras, se esté postulando para jugar en Estados Unidos, pero reiteró que sí están interesados en ello. "No se trata tanto de postularse, sino de decir si te parece interesante o no. No es que el Barça manifieste su interés públicamente pero, si preguntan, existe ese interés. LaLiga ha hablado con nosotros pero está todo por atar", recalcó.

En este sentido, Vives consideró que no sólo sería beneficioso para el Barça o clubes implicados, sino para LaLiga en general. "Jugar fuera va en beneficio del conjunto de clubes por la repercusión internacional mediática, hablamos de patrocinios, ingresos televisión, y de enriquecer LaLiga y que sea más espectacular", señaló.

Tampoco cree que, pese a las palabras de malestar de Gerard Piqué sobre no ser consultados los jugadores sobre tener que ir a jugar fuera, se cree malestar en el vestuario. "Es beneficio de todos los que integran el mundo del fútbol, y lógicamente de los jugadores. No creemos que haya ningún conflicto con los jugadores, hablamos con ellos para evitar que lo haya", desveló.

Cuestionado por las acciones que llevaría a cabo el Girona FC para beneficiar de diferentes maneras a sus abonados en caso de que el partido de Montilivi se jugara en Miami, como apuntan varias informaciones, negó tener pensado algo similar para los socios del club, y negó que jugar fuera beneficie al Barça por no tener que jugar en campo contrario.

Por otro lado, sobre que Piqué condujera sin puntos en su carnet, negó que el club vaya a sancionarle. "Hay cuestiones que forman parte de la actividad privada como ciudadano, no estaba en su actividad profesional. No nos hemos planteado en ningún caso sancionar a Piqué por esto. Forma parte de su vida personal, y es injusto sancionar dos veces a una misma persona por una misma conducta", expresó.

"El club habla con los jugadores y todos los empleados del club cuando suceden cosas como estas, pero no las desvelamos esas conversaciones. Se ha hablado con Gerard Piqué pero no lo desvelaremos públicamente", concluyó al respecto.

Y, sobre que Leo Messi no esté entre los nominados al premio de la FIFA 'The Best', fue contundente: "Messi es el mejor de la historia. No hay premio que pueda calificar la inmensidad que supone Messi como jugador de fútbol, no necesita un premio para ser quien es, lo demuestra en cada entrenamiento y en cada partido. Juega a fútbol llevado a una dimensión estratosférica", manifestó.