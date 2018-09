Bartomeu: "Sólo si hay concordia haremos el partido de Miami"

Actualizado 18/09/2018 10:20:12 CET

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha asegurado que sólo si hay "concordia" entre todas las partes se llevará a cabo el partido de LaLiga Santander entre Girona FC y FC Barcelona en Miami (Estados Unidos), y a falta del visto bueno de la RFEF ha reiterado que será bueno para la competición y para sus clubes.

"No sé si se hará, no lo decido yo. Acordamos hace un tiempo a propuesta de LaLiga, nos ha parecido una idea buena, podemos promocionar LaLiga y su fútbol, y acercarnos a poder tener más ingresos. Si hay concordia entre todos haremos el partido. Si no, no lo haremos", aseguró en una entrevista en 'El Transistor' de Onda Cero recogida por Europa Press.

En este sentido, aportó que la idea de LaLiga es "buena" porque competirían mejor con la Premier League inglesa. "Es importante poder seguir siendo competitivos. Es importante tener más ingresos como competición, y se beneficia a los equipos de menor presupuesto. Al ingresar más LaLiga se puede repartir más dinero al resto de equipos", comentó.

"Se trata de seguir promocionando el fútbol en Estados Unidos, la 'marca Barça', y tener más ingresos y poder seguir compitiendo con esos 'clubes-Estado' que hay en Europa y con la Premier, que es la mejor a nivel de ingresos aunque el mejor fútbol se juega en nuestra Liga", aseveró en este sentido.

Por otro lado, negó que la actualidad política o el proceso independentista en Catalunya vaya a ser un problema en caso de que se juegue ese partido en Miami. "No veo el tema de la politización. En el deporte hay política pero aquí nadie toma partido, ni Girona ni Barça", aseguró.

En concreto, sobre el FC Barcelona, aseguró que defienden la libertad de expresión de sus socios y aficionados y recordó que éstos están satisfechos con la actitud del club. "Nos debemos a nuestros socios y con libertad de opinión. Pero lo vemos como un partido de fútbol, de competición oficial con tres puntos en juego. Si se puede jugar fuera, mucho mejor", reiteró.

"Los socios del Barça traen las pancartas que crean porque es un espacio de libertad, el Camp Nou. La libertad de expresión es fundamental, siempre dentro del respeto. Llevo yendo al campo desde pequeño y lo que pasa en la sociedad tiene reflejo en el Camp Nou", aportó en este sentido.

A nivel de objetivos para el primer equipo de fútbol, no quiso desviarse del triplete anhelado pero reconoció que dan más importancia a LaLiga. "Queremos todo. Nuestros jugadores y el equipo quieren LaLiga, que es el objetivo número 1, pero querría el triplete. Como club y equipo técnico y directivo nuestra obligación es hacer un equipo competitivo", manifestó.