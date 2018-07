Bartra: "Estar en la Eurocopa es un sueño"

Actualizado 28/05/2016 20:22:04 CET

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El central del FC Barcelona Marc Bartra ha mostrado su entusiasmo por estar en la convocatoria de la Eurocopa de Francia que dará comienzo en poco más de una semana y ha puesto en valor el grupo de Del Bosque antes del partido amistoso que enfrentará a la Roja con la selección de Bosnia-Herzegovina este domingo en la ciudad suiza de San Galo.

"Estoy contento con estar aquí, el míster me sigue llamando y estar en la Euro es un sueño para el que me llevo preparando desde hace más de un año. Tengo muchas ganas de competir y no me importa ahora nada más que eso, quiero estar en la Euro", señaló el catalán en rueda de prensa.

Bartra quiso hacer mención también al hecho de que se tilde a España de favorita a ganar una Eurocopa en la que, "favoritos o no" las ganas del equipo "van a ser todas". "A nivel europeo y mundial, los jugadores que estamos aquí tenemos muchos títulos, ser favoritos o no, no depende de nosotros, pero las ganas desde luego van a ser todas", subrayó.