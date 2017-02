Publicado 15/02/2017 23:10:38 CET

El Bayern aumenta los fantasmas del Arsenal Los de Ancelotti dejan encarrilada la eliminatoria gracias a una gran actuación de Thiago y Lewandowski

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Bayern de Munich arrolló este miércoles al Arsenal FC (5-1) en el Allianz Arena en el encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en un partido donde los de Ancelotti dejaron encarrilada una eliminatoria que, salvo que ocurra un milagro, supondrá la cuarta vez que el conjunto alemán elimina en octavos a los 'gunners' desde 2005.

Tanto en ese año como en 2013 y 2014, ambos equipos se enfrentaron en esta misma fase con un mismo resultado final, el pase del equipo de Munich. Con este resultado, los alemanes suman ya 16 partidos seguidos imponiéndose en casa en la Liga de Campeones. El Arsenal, por su parte, ve reaparecer sus fantasmas en el torneo continental, donde encadena seis eliminaciones consecutivas en octavos de final.

El partido estuvo controlado de principio a fin por los de Ancelotti, que tuvieron como nombres propios a Robert Lewandowski y a Thiago Alcántara. El ex del Barça marcó un doblete y fue fundamental en el gol de Müller, que cerró la lata. Pese a empatar y llegar al descanso mejor, el Arsenal desapareció en 10 minutos en los que encajó tres goles, iniciando un nuevo adiós a Europa.

El primer aviso del conjunto de Carlo Ancelotti llegó de las botas de Arturo Vidal, que llamó a la puerta de Ospina con un disparo lejano atajado por el colombiano. Tan solo tres minutos después se adelantó el Bayern con un gol de Arjen Robben marca de la casa. El holandés recibió de Douglas en la banda derecha, progresó hacia el centro y sacó un latigazo con la pierna izquierda a la escuadra contraria de Ospina, que no pudo hacer nada para evitar el tanto que abría la lata.

El Arsenal no se encontró a gusto sobre el campo durante la primera media hora. No le duraba nada el balón en los pies a los de Arsène Wenger, que jugaron encerrados en su campo. A punto estuvo Mesut Özil de igualar el partido con una falta desde la frontal cuando corría casi la media hora de partido. Neuer paró el tiro del ex madridista y no consiguió blocar el balón, pero en el rechace era ya en fuera de juego.

En el minuto 29 el colegiado señaló penalti a favor del Arsenal. Lo cometió Lewandowski que, tras controlar con el pecho, se vio superado por Koscielny y le golpeó dentro del área. Alexis Sánchez falló el disparo y el posterior rechace, pero a la tercera llegó la vencida. Ya rodeado de jugadores bávaros, el chileno anotó con un disparo raso a la derecha del arquero alemán. El Arsenal empezó a sentirse cómodo en el campo tras el empate y Xhaka casi adelanta al equipo de Londres con un disparo desde la frontal, pero Neuer hizo bien su trabajo.

Tras el descanso, llegó la debacle 'gunner'. Lewandowski devolvió el ánimo al Bayern en el minuto 53. El polaco marcó de cabeza tras superar en el salto a Mustafi gracias a un centro que corrió a cargo de Lahm. Y solo tres minutos después, el mismo Lewandowski se encargaría de poner una asistencia de lujo, al primer toque y de espuela a Thiago, que no titubeó para marcar el tercero de los alemanes.

Pasada la hora de partido los de Ancelotti asestaron un golpe casi definitivo al conjunto inglés. Thiago volvió a aparecer para golpear desde el borde del área un balón que había quedado suelto. Xhaka desvió el esférico y Ospina lo tocó, pero no pudo evitar el gol. A pesar de la ventaja el equipo de Munich siguió buscando el quinto, que llegó del recién aparecido Müller en el minuto 88. El alemán fue asistido por Thiago, recortó y marcó con tranquilidad con un disparo raso.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BAYERN DE MUNICH, 5 - ARSENAL, 1. (1-1, al descanso)

--ALINEACIONES.

BAYERN DE MUNICH: Neuer; Lahm, Javi Martínez, Hummels, Alaba; Xabi Alonso, Vidal, Thiago; Douglas (Kimmich, min.84), Robben (Rafinha, min. 87) y Lewandowski (Müller, min 85).

ARSENAL: Ospina; Bellerín, Mustafi, Koscielny (Gabriel, min. 49), Gibbs; Coquelin (Giroud, min.77), Xhaka, Ozil; Iwobi (Walcott, min. 66), Chamberlain y Alexis.

--GOLES:

1 - 0, min.11, Robben.

1 - 1, min.30, Alexis Sánchez.

2 - 1, min.53, Lewandowski.

3 - 1, min.56, Thiago.

4 - 1, min.63, Thiago.

5 - 1. min.88, Müller.

--ÁRBITRO: Milorad Mazic (SRB). Amonestó a Hummels (min. 27) por parte del Bayern de Munich. Y a Mustafi (min. 15), Alexis Sánchez (min. 33), Xhaka (min. 61) en el Arsenal.

--ESTADIO: Allianz Arena.