Blatter apelará: "Voy a luchar por mí y por la FIFA"

El inhabilitado presidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter, ha anunciado que apelará la suspensión de ocho años impuesta este lunes por el Comité de Ética del organismo rector del fútbol mundial por un pago de 1,8 millones de euros al presidente de la UEFA, el francés Michel Platini, en 2011.

"Voy a luchar por mí y voy a luchar por la FIFA", declaró ante los periodistas Blatter, que aseguró que llevaría sus objeciones al órgano de apelación de la FIFA, que se presentaría ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con sede en Lausana (Suiza) o que emprendería una acción legal bajo la ley suiza de ser necesario.

Este lunes, el Comité de Ética de la FIFA ha inhabilitado a Joseph Blatter y al presidente de la UEFA, Michel Platini, por un período de ocho años por un pago de 1,8 millones de euros del suizo al francés en 2011.

Blatter y Platini, que también fueron multados, fueron suspendidos por 90 días en octubre mientras se llevaba a cabo una investigación sobre un pago de dos millones de francos suizos -1,8 millones de euros- realizado por la FIFA a Platini en el año 2011, un acuerdo que según la FIFA ambos sellaron el 25 de agosto de 1999. Ambos han negado las acusaciones.

"Ni en su declaración escrita ni en su audiencia personal el Sr. Blatter ha podido demostrar otra base jurídica para este pago. Su afirmación de un acuerdo verbal se determinó como no convincente y fue rechazada por la cámara", explica el Comité de Ética, que afirma que las acciones del suizo "no mostraron compromiso con una actitud ética y no respetaron todas las leyes y reglamentos". Por ello, Blatter ha sido sancionado además con 50.000 francos suizos -46.000 euros-.