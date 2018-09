Bordalás: "El Atlético estará peleando al final con Barcelona y Real Madrid"

Publicado 21/09/2018 17:35:31 CET

El entrenador del Getafe, José Bordalás, ha asegurado que el inicio de temporada del Atlético, al que se enfrentan este sábado en el Coliseum Alfonso Pérez (18.30 horas), no ha sido "tan malo", y que a pesar de estar a siete puntos del liderato en la cuarta jornada al final estará "peleando" con FC Barcelona y Real Madrid, y ha explicado que no son "Ángel y diez más", a pesar de que el delantero canario lo está haciendo "francamente bien" esta campaña.

"Yo no considero que el inicio haya sido tan malo, porque llevamos cuatro jornadas y estoy convencido de que el Atleti al final va a estar entre los tres primeros y peleando como viene haciendo las últimas temporadas, tanto con el Barça como con el Real Madrid. Es un equipo que se reforzó notablemente en el último mercado, que ha ido creciendo. No ha sumado los puntos de temporadas atrás, pero es un equipo que se va a recuperar y va a estar peleando al final entre los mejores", declaró en la rueda de prensa previa.

Así, el técnico alicantino explicó que se enfrenta a un "grandísimo" equipo con un "grandísimo" entrenador. "El Atleti ha venido demostrando durante las últimas temporadas que es un equipo de un nivel altísimo, no solamente en la liga española, sino en Europa, ganando la última Europa League. Ha crecido enormemente en los últimos años y ahora mismo es un equipo de los grandes de Europa. Va a ser un partido muy atractivo, muy bonito. Ha sido siempre un equipo al que ha sido tremendamente complicado ganar, lo sigue siendo. Sabemos del potencial del Atleti y vamos a intentar hacer un buen partido", indicó.

"El Atleti es un equipo muy complicado, lo ha demostrado desde que está el 'Cholo' de entrenador. A nivel defensivo es muy difícil superarle o sorprenderle. Nosotros sabemos que tenemos que hacer un partido casi perfecto y que tenemos que ser un equipo atrevido, osado, con mucha movilidad, que trabaje bien a nivel defensivo. En los últimos años te ponen la etiqueta de que eres un equipo con un gran potencial a nivel defensivo, pero se olvidan de que el Atleti también tiene un potencial altísimo a nivel ofensivo, con jugadores como Costa, Griezmann, Correa, Lemar... Cualquier jugador de mediocampo hacia adelante del Atleti tiene una calidad tremenda", dijo.

Sobre las palabras de Simeone, que calificó al equipo getafense de "duro", apuntó que lo interpreta como un halago. "Me imagino que con lo de 'duro' se refiere a un equipo que compite a gran nivel. Viniendo del 'Cholo' se entiende que quiere decir que somos un equipo que compite a gran nivel, muy solidario, ordenado... Tenemos que seguir siendo eso porque nosotros no tenemos las alternativas a nivel de potencial económico que tienen los grandes equipos. Tenemos que ser un equipo en el que tenemos que trabajar todos por un objetivo, ser muy solidarios tanto en defensa como en ataque", señaló.

"NO SOMOS 'ÁNGEL Y DIEZ MÁS'"

Por otra parte, el preparador 'azulón' afirmó que no podrán disponer todavía de Robert Ibáñez, pero que Arambarri y Bergara están recuperados, aunque "no tienen ese ritmo que te da la competición". "Mauro ha entrenado con normalidad, Markel está también con el equipo... Tenemos que valorar si finalmente podemos contar con ellos mañana", manifestó.

En este sentido, no confirmó si el togolés Djené Dakoman volverá a jugar en el centro del campo o si retrasará su posición al lateral. "A veces, por la necesidad que hemos tenido en esa posición, hemos pensado que era lo mejor, y salió bien. Si recuperamos efectivos y están a un buen nivel, Djené volverá a su posición natural; si no es así, volverá a jugar en esa posición", subrayó.

Además, reconoció la importancia del delantero canario Ángel en este inicio de temporada, aunque insistió en que nadie es "imprescindible". "Aquí no se puede hablar de 'Ángel y diez más'. Somos un equipo. No hay nadie imprescindible; se ha demostrado, por ejemplo, con Cristiano Ronaldo, que se marcha del Real Madrid y todo el mundo estaba preocupado porque su marcha iba a debilitar al equipo, y se ha demostrado que es el mejor jugador del mundo junto con Messi y sin embargo el equipo sigue a un grandísimo nivel", expuso.

"Ángel está haciendo francamente bien y posiblemente sea titular mañana, pero que no es 'Ángel y diez más'. Somos un equipo humilde y Ángel sabe que tiene que trabajar como lo viene haciendo, ayudando al equipo en tareas ofensivas y defensivas", prosiguió.

En otro orden de cosas, no considera "inamovible" el esquema de jugar con dos puntas. "Estamos abiertos a cualquier dibujo que te exija la situación, los futbolistas y el rival. Sí que es verdad que en este inicio es como el equipo ha estado más cómodo, pero eso no quiere decir que pueda haber una variación en un partido puntual", recalcó.

Sobre los objetivos del equipo esta campaña, Bordalás explicó que no se los pueden marcar "a largo plazo" porque no tienen "las mismas posibilidades que los equipos grandes". "Los equipos grandes tienen una exigencia y un potencial que sí pueden marcarse objetivos ambiciosos a medio y largo plazo. En el caso del Getafe, tenemos que tener los pies en el suelo y saber que debemos ir con mucha humildad. Hay mucha igualdad en la Primera División, somos muchos objetivos con un potencial muy parejo y tenemos que trabajar con mucha exigencia e ir partido a partido, intentando sumar el mayor número de puntos", recordó.

Por último, agradeció el premio al mejor entrenador de la pasada temporada que otorga el Comité de Entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). "No lo sabía, y si es así es una gran satisfacción. Es un premio que a todos los profesionales nos llena de orgullo. Trabajamos para crecer, con mucha humildad y dedicación. Si viene de los propios compañeros todavía muchísimo más; tenemos muy buenos y grandes entrenadores en España, yo me atrevo a decir que los mejores a nivel mundial, y que me hayan elegido me llena de orgullo. Les agradezco que hayan reconocido mi trabajo", aseveró, antes de hablar de las críticas a su estilo de juego.

"No sé si recibe críticas. Los elogios superan con creces a las críticas. En ese sentido, estamos muy tranquilos del trabajo que llevamos haciendo desde hace tiempo, siempre con mucha humildad. No hay que olvidarse de que somos un equipo pequeño y que tenemos que trabajar a un gran nivel si queremos hacer una buena temporada", concluyó.