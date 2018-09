Borja Garcés: "Ha sido un debut amargo, hay que seguir trabajando"

Publicado 15/09/2018 15:30:27 CET

El canterano marcó el gol del empate del Atleti ante el Eibar (1-1)

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Borja Garcés, canterano del Atlético de Madrid, ha descrito como "amargo" su debut en Primera División con los colchoneros, pese a haber anotado este sábado el gol del empate de su equipo ante la SD Eibar (1-1) y admitiendo que "hay que seguir trabajando" para que él y sus compañeros se repongan del mal inicio de campeonato doméstico.

"Ha sido un partido complicado, como ya sabíamos, hemos fallado algunas ocasiones que eran muy claras y el balón no ha querido entrar. Ha sido un debut que se puede decir amargo, hay que seguir trabajando para poder seguir ganando partidos", comentó Garcés ante los micrófonos de Movistar Plus.

"Es bonito, pero me hubiera gustado una victoria, ha sido un empate y no estoy muy contento. El 'Cholo' me dijo que luchara todos los balones y que me pegara a Diego Costa para coger alguna pelota y enchufarla", añadió finalmente el canterano del Atleti.