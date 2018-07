El brasileño Arthur avanza "muy feliz" su fichaje por el Barça

Publicado 06/07/2018 18:25:01 CET

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador brasileño Arthur Melo ha avanzado este viernes su fichaje inminente por el FC Barcelona al despedirse del Gremio y asegurar que estaba "muy feliz" por ver cumplido el sueño de vestir la camiseta del club blaugrana.

"Estoy muy feliz por vestir la camiseta del mejor club del mundo, el club en el que siempre he soñado jugar. Gracias al Barça estoy cumpliendo un sueño, agradezco todo lo que han hecho por mí", aseguró en rueda de prensa.

Además, el centrocampista, que debería tener peso en la plantilla blaugrana tras la marcha de Andrés Iniesta a Japón, aseguró tener buenas referencias del club y de la capital catalana. "Todo lo que me han hablado del club y la ciudad hace que tenga las mejores expectativas", auguró.

Arthur, en la sala de prensa de las instalaciones del Gremio, se despidió del club brasileño con un 'hasta luego'. "Sólo tengo que agradecer al Gremio, que me acogió a los 14 años y es responsable de todo lo que soy hoy. No es un 'adiós', es sólo un 'hasta luego'. Mi historia con el Gremio no termina aquí", apuntó el centrocampista.

Mientras no llega la confirmación oficial del FC Barcelona, el brasileño, de 21 años de edad, y el Gremio confirmaron que en las próximas horas el jugador viajará a la Ciudad Condal para firmar su nuevo contrato como blaugrana.