Buffon: "Intentaré demostrar que todavía soy un gran portero"

Publicado 09/07/2018 17:32:46 CET

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo guardameta del Paris Saint-Germain, el italiano Gianluigi Buffon, ha asegurado que llega al equipo francés "con el entusiasmo de un niño" y que quiere demostrar que todavía es "un gran portero", además de afirmar que jugará hasta que su cuerpo "ya no pueda soportarlo".

"Obviamente tengo 40 años, pero tengo buena salud y una buena mente. Intentaré demostrar que todavía soy un gran portero. Quiero jugar hasta que mi cuerpo ya no pueda soportarlo. Cuando ese sea el caso, me detendré. Cuando empecé en la Juventus, quería estar cómodo y tener éxito. Llego a París con el entusiasmo de un niño", señaló durante su presentación, en la que estuvo acompañado por el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi.

El transalpino, que firmó por una temporada más otra opcional, se mostró "muy feliz" de emprender una nueva "aventura" tras 17 años en la 'Vecchia Signora'. "Estoy muy emocionado con esta nueva aventura. Aquí percibo una energía particular; no sé si es por la atmósfera, por la magia de París, o por la energía de los aficionados y los dirigentes, que me querían aquí", indicó.

Además, reconoció que los primeros contactos con la entidad parisina "fueron una gran sorpresa". "Debo decirlo, tenía otros planes en mente para mi futuro, pero siempre tuve ambición y esperaba que algo sucediese. Sentí que todavía tenía algo que dar dentro de mí, y eso fue lo que sucedió. La vida es impredecible", subrayó.

Por su parte, Al-Khelaifi, destacó el orgullo que supone para el club tener a una figura de la envergadura de Buffon. "Presentar al gran Gianluigi Buffon, un gran portero, un gran líder en el campo y fuera de él, es un enorme placer. Tiene mucha experiencia y es campeón del mundo. Eligió el Paris Saint-Germain para seguir ganando muchos trofeos. Siempre creí que iba a venir a París", confesó.