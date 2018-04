Publicado 10/04/2018 18:45:32 CET

El campeón quiere terminar el trabajo sin sustos ni despistes El Real Madrid busca cerrar sus octavas semifinales consecutivas de la 'Champions' ante una Juventus obligada a un milagro en el Bernabéu

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid buscará hacer valer este miércoles en el Santiago Bernabéu (20.45 horas) sin sustos ni despistes su gran ventaja lograda en Turín la semana pasada y certificar su presencia por octavo año consecutivo en las semifinales de la Liga de Campeones ante una Juventus que tiene ante sí el enorme y casi imposible reto de levantar un 0-3.

El primer episodio de esta eliminatoria dejó al actual campeón con pie y medio en la penúltima ronda. El doblete de Cristiano Ronaldo, con su recordada chilena, y el tanto de Marcelo le dan una gran ventaja a los madridistas ante una 'Vecchia Signora' que, pese a esto, será fiel a su carácter y tratará de no darse por vencida hasta que le sea ya imposible.

Por ello, el conjunto blanco no puede despistarse y tampoco tiene que echar demasiado la vista atrás para acordarse de un susto en la 'Champions'. Hace tres años, en octavos y ante un rival de menor poderío como el Schalke 04, ganó 0-2 en la ida y sufrió lo indecible por su falta de tensión en la vuelta, donde estuvo casi abocado a una increíble eliminación tras perder 3-4 en lo que es su última derrota como local en el torneo.

A favor de la 'Juve' estará que los de Zinédine Zidane no especularán con el marcador del Allianz Stadium y que saldrán a ganar, lo que le podría dejar espacios para intentar recuperar opciones antes de tener que tomar riesgos extremos. Hace dos años, en Múnich, llegó a ponerse 0-2 antes de la media hora ante el Bayern y su historia le obligará a no hincar la rodilla antes de tiempo.

El doce veces campeón de Europa tendrá que mostrarse fiable y no cometer errores, principalmente atrás, donde más mermado está por la falta de centrales. 'Zizou' sólo tiene a tope a Raphael Varane por la sanción de Sergio Ramos, la lesión de Nacho y los problemas físicos de los últimos días de un Jesús Vallejo que aún no ha jugado un minuto en la 'Champions'.

Si el joven central aragonés, que se entrenó con el equipo en la previa, no está listo o no es el elegido, el acompañante del francés sería seguramente Carlos Casemiro, que ya ha ejercido en ese papel en otras ocasiones similares y que parece la mejor opción antes que reconvertir a un lateral como Theo Hernández.

No parece que pese al resultado haya excesivas rotaciones en un equipo madridista que ya reservó algunas piezas en el pasado derbi ante el Atlético de Madrid como Luka Modric, el propio Casemiro o Isco. El croata volverá al centro del campo donde todo hace indicar que sería Kovacic el sustituto del brasileño si este baja a la defensa y donde Kroos también parece fijo, aunque podría descansar después de jugar el pasado domingo.

Isco, Asensio y Lucas Vázquez partirían como los mejores colocados para completar el posible cuarteto de centrocampistas, con el malagueño titular en la ida y con algo más de 20 minutos ante el Atlético, mientras que Gareth Bale lo tiene más complicado tras otra actuación discreta en el derbi, pese a su asistencia de gol a Cristiano Ronaldo.

El delantero portugués, sustituido a la hora de juego ante los rojiblancos tras hacer su vigésimo gol en los últimos diez partidos, no fallará en el once, posiblemente junto a un Karim Benzema, suplente el domingo y que no termina de convencer a su afición.

LA 'JUVE' DEBE DECIDIR SI SALIR A POR TODAS O ESPERAR

Por su parte, en la Juventus, Massimiliano Allegri deberá decidir si sale decididamente al ataque a riesgo de ser víctima del poderío ofensivo de su rival en busca de un gol que ponga un poco nervioso a su rival y a su afición.

El técnico italiano modificó su planteamiento en la ida con dos laterales izquierdos por banda y no le salió demasiado bien, pese a que su equipo, hasta la chilena de Cristiano Ronaldo, había plantado cara e incluso había podido empatar el partido. En esta ocasión, su 'Juve' será más normal, aunque le faltará un jugador clave como Paulo Dybala, expulsado en la ida.

A cambio, Allegri recupera al bosnio Pjanic y al marroquí Benatia, que podría sustituir en la defensa a Barzagli, que ni siquiera viajó a Madrid. Mandzukic jugará en ataque junto a Higuaín, que vuelve a un Bernabéu que le guardó mucho cariño en busca de afinar su puntería, y Cuadrado podría reemplazar a un Douglas Costa lejos de su mejor versión en la ida.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos, Isco; Cristiano Ronaldo y Benzema.

JUVENTUS: Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Sandro; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Marchisio, Mandzukic; e Higuaín.

--ÁRBITRO: Michael Oliver (ING).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 20.45/beIN Sports.