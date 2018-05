Canales deja la Real Sociedad tras cuatro temporadas y media

Publicado 24/05/2018 13:19:30 CET

BARCELONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador Sergio Canales dejará la Real Sociedad al término de su contrato, el 30 de junio de este año, y pondrá punto final a su etapa como 'txuri urdin' cuatro años y medio después de llegar a Anoeta procedente del Valencia CF, en una decisión que ha asegurado que ha sido "difícil" pero necesaria para afrontar un nuevo reto en su carrera.

"El futbolista Sergio Canales finaliza su contrato con la Real Sociedad el próximo 30 de junio y no continuará en el club txuri urdin. La Real Sociedad quiere agradecer su profesionalidad y dedicación mostradas durante sus años de estancia en nuestro club, al tiempo que le desea lo mejor para su futuro personal y profesional", aseguró el club en un comunicado.

El cántabro llegó en enero de 2014 a la Real Sociedad, procedente del Valencia CF en un acuerdo de 3,5 millones de euros. Esa misma temporada jugó 18 partidos, los 16 de LaLiga que pudo jugar y otros 2 en la Copa del Rey, y anotó 2 goles. Una importancia en el equipo repetida en las cuatro campañas posteriores.

Pese a las lesiones sufridas, el de Santander dejará el club donostiarra con 160 partidos oficiales con la camiseta 'txuri urdin', 12 goles marcados y 23 asistencias de gol a sus compañeros, habiendo jugado además la Liga Europa en las temporadas 2014/15 y la presente 2017/18, cuando lograron llegar a los dieciseisavos de final.

"Es un día diferente, con sensaciones extrañas porque después de cuatro años y medio es momento de decir adiós al club. Estoy muy agradecido a todo el club, a la afición, aquí he tenido momentos increíbles y me han hecho crecer como persona y futbolista", señaló Canales en un mensaje de despedida al club y a la afición en RSTV.

El centrocampista añadió que para él se cierra una etapa en Donostia antes de poder abrir otra nueva, que todavía no ha desvelado. "Se ha terminado un ciclo, voy a tener recuerdos muy buenos siempre, otros no tanto, pero todo me ha servido para crecer y seguir sumando en todos los aspectos de la vida", argumentó.

"Es momento de cambiar, ha sido increíble para mí todo este tiempo aquí. Es difícil pero es una despedida como la del Racing, difícil y tomada con mucho tiempo. He creído que era lo mejor hacerlo a final de temporada, había tomado la decisión un poco antes. Quería estar centrado hasta el último partido y no mirar a otro lado por respeto al club", concluyó.