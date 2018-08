Caparrós: "Aún no hay un acuerdo por N'Zonzi, pero se ha negociado con Monchi"

Publicado 14/08/2018 16:07:26 CET

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director de fútbol del Sevilla FC, Joaquín Caparrós, ha asegurado que "aún no hay un acuerdo" con la Roma para el traspaso del francés Steven N'Zonzi, a pesar de que se ha negociado con el director deportivo de la entidad italiana, el exsevillista Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi', y ha afirmado que sólo dejarán marchar al delantero Wissam Ben Yedder si el equipo que lo quiera llega con "un buen taco".

"N'Zonzi no ha estado en el entrenamiento con permiso del club, pero aún no hay un acuerdo cien por cien y hasta que no esté la firma, no hay nada. Es verdad que se ha negociado con Monchi, pero en el fútbol se dan esas casualidades y nada más", indicó en la presentación oficial de André Silva como jugador sevillista.

Además, afirmó que confían en retener al delantero francés Wissam Ben Yedder. "Dependerá de la oferta. Si vienen con el taco lo valoraríamos, pero tiene que ser un buen taco. Hablamos de un jugador que sería campeón del mundo si un delantero de la selección francesa hubiera cogido un constipado. Ayer estaba fastidiado por lo del penalti, pero tiene que ser un jugador importante. Otra cosa sería el mercado, si llegase una oferta", indicó.

"Hemos hecho una inversión importante y estamos contentos con lo que el técnico nos transmite. Pero quedan muchos días y no hemos hablado de planificación en las últimas horas porque hay un partido muy importante el jueves. Si hubiese alguna baja, nos plantearíamos otra historia", añadió.

Por otra parte, Caparrós habló del delantero del filial Carlos Fernández. "Vamos a ver qué pasa, porque el tema del dorsal es un gesto, pero estará al cien por cien en la primera plantilla. Lo que queremos es que ser recupere, porque está haciendo un esfuerzo tremendo y queremos que vaya con tranquilidad y dispute la titularidad por sus buenas condiciones", expresó.

Además, confirmó que ha habido una oferta de renovación para Pablo Sarabia. "Sarabia tiene una propuesta de mejora en su contrato. Es una muy buena mejora, que quede en mayúsculas. La están estudiando y en su momento decidirán cuando se hace uso de esa propuesta", subrayó.

El director de fútbol sevillista explicó también que no piensan hacer más incorporaciones en la portería. "Ahí os puedo dar información fresca, porque el míster me comenta que está contento con la portería y ahí tenemos que demostrar que apostamos por la cantera. Tenemos otro internacional sub-21 como es Juan Soriano, que si fuera de otro sitio igual se le valoraría mucho más. Le está gustando al entrenador y estamos tranquilos porque considera que el puesto está bien cubierto", dijo.

Por último, confirmó que Carlos Bacca ha sido ofrecido al club. "Han venido ofrecimientos de muchos futbolistas que han estado aquí y que llaman diciendo que quieren volver. Por algo será, porque Sevilla gusta mucho", concluyó.