Capello: "Ronaldo sigue siendo jugador del Real Madrid, no es correcto hablar en este momento"

Actualizado 26/01/2007 15:13:11 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Real Madrid, Fabio Capello, evitó referirse a la marcha de Ronaldo, dejando claro que "sigue siendo jugador del Real Madrid" hasta que no se confirme su traspaso, al tiempo que no quiso confirmar si Beckham volverá a jugar en el Real Madrid, teniendo en cuenta que volvió a quedarse fuera de la convocatoria por unas molestias en la rodilla.

"Hasta que no pase el reconocimiento médico, hasta que esté firmado, sigue siendo jugador del Real Madrid. No es correcto hablar de Ronaldo en este momento. No quiero hablar más de Ronaldo", acabó diciendo el italiano ante la insistencia de las preguntas sobre el brasileño.

También dejó claro que no tienen "nada personal" con el brasileño y que tiene "respeto por todos los jugadores". "No tengo amigos ni enemigos, en cada partido pongo a los mejores que pienso", añadió, también en referencia a Beckham, que venía entrenando con normalidad, pero se quedó fuera por unas molestias en la rodilla.

"No ha entrenado hoy, es un tema de los doctores, le molesta la rodilla y depende de la condición física que tenga", dijo, asegurando que "muchas veces se puede fallar", en referencia a sus manifestaciones asegurando que el inglés no jugaría más y recalcó que "depende también de él".

El italiano no se arrepiente de no haber tomado las decisiones sobre altas y bajas en verano, ya que cree quería comprobar él mismo que se encontraban jugadores como Ronaldo o Cassano. "Lo importante no es lo que te dicen, hay que verlo y llegamos aquí el 4 de julio", dijo en su defensa.

"A ROBINHO LAS BICICLETAS LE VIENEN MEJOR EN LA DERECHA"

Con esas ausencias y descartes, la plantilla se queda un tanto corta de efectivos en ataque, por lo que están "mirando" siempre posibles nuevas adquisiciones, sin descarta la "posibilidad" de que Raúl juegue en punta, siempre con Robinho y Reyes por banda. "Robinho siempre jugaba en la banda izquierda en Brasil y aquí también. Creo que el mejor resultado es poner en la derecha a Reyes y en la izquierda a Robinho, porque en la derecha tiene menos posibilidades de hacer recortes, las bicicletas le vienen mejor en la derecha", dijo.

Respecto al equipo, reiteró que su deseo es que los jugadores "se entrenen y cuando entren al campo todos metan el corazón, las ganas, la fuerza... hay que recuperar el espíritu". "Lo más importante es que lo estamos intentando y hemos recuperado un poco del espíritu de equipo y la afición lo está entendiendo", indicó.