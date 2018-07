Casillas: "Me gustaría jugar en Estados Unidos"

Publicado 26/01/2015 20:01:40 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portero del Real Madrid Iker Casillas ha reconocido este lunes que en el futuro le gustaría "jugar en Estados Unidos", una vez finalice su etapa como futbolista merengue y teniendo en consideración que su contrato con el club madridista expira en julio de 2017.

"No tengo ningún problema en decir que me gustaría jugar en Estados Unidos. Sí que me gustaría, el día de mañana, respirar un fútbol diferente; y también acordarme y valorar todo el tiempo que he estado en un equipo como el Real Madrid", indicó el mostoleño en una entrevista al 'Wall Street Journal'.

"Sería incapaz de abandonar el Madrid y firmar por un club que le haga competencia. Y a lo mejor sí podría optar por una aventura novedosa, diferente y adolescente como el fútbol estadounidense", señaló el guardameta acerca de una Major League Soccer que este año va a juntar a estrellas internacionales como David Villa, Lampard, Kaká, Raúl o Giovinco.

Casillas también valoró sus dos últimas temporadas, donde perdió la titularidad indiscutible en la portería madridista pero, en cambio, alzó la ansiada 'Champions League'. "Ha sido un último año y medio movidito, y sólo la gente que ha estado más cerca de mí sabe del sufrimiento y de las alegrías que he podido pasar. Esto te curte y te hace más fuerte, sobre todo mentalmente, y hace que des importancia a las cosas que realmente la tienen", comentó al respecto.

"Yo venía jugando habitualmente 40 o 50 partidos al año, y con una lesión pasas a un segundo plano. Entiendes que hay otro compañero que está ahí, que se merece jugar y no puedes hacer nada más que esperar tu oportunidad. Debes rehacerte y, si la gente te ve triste y hundido, esa gente llega y te quiere hundir más. En cambio, si te ven más fuerte y entrenas más, al final eso es lo que realmente compensa. Si resistes, al final tendrás tu recompensa", destacó el arquero del Real Madrid sobre su suplencia frente al actual portero del AC Milan, Diego López.

"Que el Real Madrid ganase la Décima está claro que era quitarse un peso de encima, porque llevábamos 12 años sin conseguir una Copa de Europa. Creo que fue un poco quitarte esa losa, y que el equipo fuese a más. Estamos en un punto de inflexión en el que este equipo puede volver a conseguir la Copa de Europa; pero sabiendo lo difícil que es, también tenemos que ser precavidos e ir con calma porque no va a ser tan fácil", concluyó.