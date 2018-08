Cerezo: "Oblak y Adán formarán un extraordinaria pareja"

Publicado 23/07/2018 14:57:35 CET

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, dio la bienvenida al nuevo portero del equipo, Antonio Adán, a quien calificó como un "magnífico guardameta" y como un "jugador experimentado" tras tantos años en la élite, deseando que forme "una extraordinaria pareja" con el esloveno Jan Oblak.

"A partir de este curso, Jan Oblak y Antonio Adán formarán una extraordinaria pareja para defender esta portería en una temporada tan intensa", manifestó Cerezo durante la presentación este lunes del madrileño.

El mandatario rojiblanco aseguró que el ex del Betis es "toda una garantía" después de cinco temporadas en el conjunto verdiblanco que "no pasaron desapercibidas" y donde demostró tener una gran "profesionalidad". "Me consta que, desde el primer momento que supiste nuestro interés, mostraste una gran determinación para formar parte del Atlético de Madrid", resaltó.

Finalmente, Enrique Cerezo afirmó que confían "plenamente" en Adán, quien puede convertirse en una "referencia" para los jóvenes porteros que llegan desde la cantera. "Antonio, esta va a ser tu nueva casa, así que te deseamos toda la suerte y que todos los éxitos que hasta el momento has tenido, aquí los consolides", concluyó.