Coutinho: "Hace mucho que el Barça no gana la 'Champions' y le tenemos ganas"

Publicado 17/09/2018 19:24:54 CET

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Philippe Coutinho ha señalado este lunes en la previa del partido contra el PSV Eindhoven, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, que tienen "ganas de ganar" una 'Champions' que hace mucho que el equipo no gana, desde 2015.

"Las ganas de ganar siempre son altas por los equipos que participan y la importancia del torneo. Hace años que el Barça no la gana y tenemos todos ganas de ganar", aseguró en rueda de prensa el atacante brasileño.

En este sentido, en base a la "historia y grandeza" del club, cree que deben aspirar únicamente a ganar. "Intentamos pelear por todo lo que jugamos. La 'Champions' es el campeonato europeo más grande y tenemos muchas ganas de hacerlo bien este año", recalcó.

Comentó que es "difícil de explicar" el hecho de que, de las últimas cinco ediciones, el Barça sólo haya ganado una pese a tener a Leo Messi. "No tiene explicación que el Barça haya ganado sólo una de las últimas 'Champions' con Messi", se preguntó.

Por ello, no quiere hablar de "favoritismos". "Sabemos que son once contra once, cada uno pelea por tu equipo. Tenemos un grupo muy difícil que se decidirá por detalles. En cada partido tendremos que estar atentos y dar el cien por cien para no vernos sorprendidos", comentó también en referencia al PSV.

Además, a nivel personal debutará en la 'Champions' como blaugrana ya que el año pasado, pese a llegar en invierno, no pudo hacerlo por estar inscrito y haber jugado con el Liverpool previamente. "Seguramente es un partido especial, en una competición de tan importancia. Estoy ansioso por este momento, el año pasado no podía jugar y este año puedo estar con el grupo para el partido de mañana", manifestó.

Por otro lado, aseguró que a nivel personal quiere "mejorar en todo" para llegar al nivel de su excompañero Andrés Iniesta, ahora en el Vissel Kobe japonés. "Intento trabajar para aprender de cada posición para cuando esté en el campo poder ayudar. Estoy un poco más cómodo en la izquierda. Siempre pienso que tengo que mejorar en todo para estar cerca de Andrés Iniesta", se sinceró.

"Compararme con Iniesta es difícil, cada uno tiene su manera de jugar. Pero ser comparado con un genio como él, para mí es un elogio. Intentaré ser yo mismo y conquistar muchas cosas", aseveró en este sentido.