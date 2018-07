Cristiano Ronaldo: "Quiero continuar en el Real Madrid; nunca me gusta ir detrás de nadie"

Actualizado 31/03/2012 13:40:22 CET

El delantero portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo ha asegurado que quiere continuar su carrera en el Real Madrid y que no dejaría el club en caso de que sí lo hiciese el entrenador del equipo José Mourinho, del que ha afirmado que es "el mejor entrenador del mundo" porque ha triunfado "en Ligas diferentes".

"No puedo responder de una manera políticamente correcta, pero quiero continuar en el Real Madrid. Nunca me gusta ir detrás de nadie. Voy por mi valor, no por amistad. Quiero marcar un época y quiero continuar aquí", manifestó durante una entrevista a la cadena Televisao Independente (TVI) portuguesa recogida por Europa Press.

Ronaldo no ocultó su admiración por su compatriota y actual entrenador del conjunto blanco. "La relación con Mourinho es perfecta, una relación muy buena. Antes de conocerlo como entrenador ya sabía que nos íbamos a llevar bien. Los principios que él tiene son los mismos que tengo yo. Cuando empezamos a trabajar me di cuenta de que era el mejor. Me da un gusto tremendo trabajar con los mejores", aseguró.

"Hay que valorar el hecho de que él, por donde pasó, ganó. No todos los entrenadores tienen el privilegio de hacer lo que él hizo. Por eso considero que es el mejor; un gran entrenador tiene que triunfar en Ligas diferentes y él lo consiguió. Con los jugadores lo mismo", añadió.

El delantero luso hizo también un resumen de sus tres temporadas en el club madrileño. "Estos tres años en Madrid han sido positivos. El primer año fue de adaptación y fue más o menos lo que esperaba; el segundo año fue bueno, ganamos un título importante. En términos individuales, gané la Bota de Oro. Me siento más importante; estoy más sólido en mi carrera y vamos a luchar hasta el final del campeonato", afirmó.

El delantero reconoció además que está en uno de sus mejores momentos de forma. "Sin duda que sí. Muchos jugadores me dicen que el culmen de su carrera fue a los 30, a los 29... El culmen de la mía es el presente; intento disfrutar del momento", manifestó.

"Ya estoy en el libro de los grandes jugadores del Real Madrid. Si me preguntasen si estoy feliz diría que no; quiero conquistar todavía muchas cosas en un club que me da la garantía de mejorar como jugador y ganar más trofeos. Tengo la certeza de que voy a ganar cosas aquí. Mi ambición en la vida es dejar marca allá por donde voy; en el Real Madrid estoy dejando mi marca y quiero continuar así", aseguró el internacional portugués.

Sobre el desarrollo de la temporada, Ronaldo fue cauto, aunque optimista. "Estamos muy bien clasificados, tenemos un margen bastante bueno, pero tenemos que tener los pies en la tierra porque todavía faltan 13 jornadas. Y en Liga de Campeones, todos los madridistas quieren conquistar 'la Décima' y tanto los jugadores como el entrenador lucharemos por ella", dijo el delantero.

El capitán de la selección portuguesa habló también de cómo se plantea la Eurocopa de 2012 de Polonia y Ucrania, en la que Portugal deberá enfrentarse en un grupo peligrosísimo con Dinamarca, Alemania y Holanda.

"Tenemos que tener ambición y mentalidad ganadora, si vamos con una mentalidad perdedora no vamos a conseguir nada. Creo que va a ser un grupo complicado, pero tenemos equipo y un gran entrenador y tendremos un pueblo apoyándonos, lo que supone una motivación extra. Estoy confiado, pero tenemos que ir paso a paso. La primera fase es complicada, pero a partir de ahí, si pasamos, todo es posible", finalizó.