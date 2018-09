Di Francesco: "Debemos volver a encontrar el alma"

Publicado 20/09/2018 0:27:57 CET

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la AS Roma, Eusebio di Francesco, explicó que su objetivo actual es crear "continuidad" y "volver a encontrar el alma", en la rueda de prensa posterior a la derrota que sufrió el conjunto italiano ante el Real Madrid en la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League (3-0).

"Antes me decían que no cambiaba nunca, y ahora que cambio mucho. En esta ocasión no hubo mucha rotación y el sistema de juego fue un 4-3-3. Mi objetivo es crear continuidad. Luego decidí dejar unos minutos a Schick y cambie un poco de sistema. El Madrid también juega con dos sistemas de juego. Debemos volver a encontrar es el alma y trabajar duro. Lo que no me gusta ver es que perdemos muchísimos enfrentamientos individuales", explicó.

La Roma no ha comenzado bien esta temporada en la Serie A (una victoria, un empate y dos derrotas en cuatro encuentros) y perdiendo en su debut europeo, 3-0 ante el Real Madrid.

El técnico de Pescara de 49 años comentó que a su equipo le faltó "mucha calidad en los últimos metros". "En la primera parte no fuimos capaces de construir, ni de salir cuando nos presionaban. Tenemos que mejorar. Necesitamos más personalidad. Intentaré trabajar algunos conceptos tácticos y trabajar duro para conseguirlo", comunicó.

"El Real Madrid ha demostrado una calidad impresionante. Nosotros en cambio tenemos que trabajar y mejorar muchísimo, desde muchos puntos de vista. En la primera parte nos defendimos, en la segunda nos permitieron atacar. Casi pareció que podíamos marcar pero no fue posible. Y todo esto ante un equipo increíble", analizó.

El ataque del Real Madrid fue incesante, algo que no sorprendió al italiano. "Sí, esperaba que generasen mucho peligro aun sin Cristiano. Como en los anteriores partidos. La ausencia de Cristiano no me preocuparía tanto, pues siguen muchos grandes jugadores", contó.

Preguntado por el centrocampista del Real Madrid Luka Modric -tras ser ovacionado por el Santiago Bernabéu- Di Francesco se sumó a la campaña para que el croata logre el 'Balón de Oro'. "Para mí, por lo que ha hecho con el Real y la selección, se lo merece. Lo que consiguió en el Mundial fue increíble y en el Real siempre tiene prestaciones buenas", opinó. Aunque también explicó que en el cuadro blanco "hay muchos jugadores que podrían merecerlo".

Sobre el buen papel que tuvo el portero sueco Robin Olsen, Di Francesco recordó al portero del año pasado. "El año pasado, varias veces fue Alisson el mejor. Hoy Olsen tuvo que intervenir varias veces, pero es cierto que hemos concedido mucho", comentó.

El ex entrenador del Sassuolo hizo debutar a Nicolò Zaniolo, un centrocampista de 19 años, que aún no había jugado ningún minuto como romanista. "Zaniolo se mereció la posibilidad de jugar esta noche. Lo que nos faltó fue determinación colectiva. Las decisiones que tomé, las tomé porque pensaba que estos jugadores nos podían haber ayudado más. Es cierto que no fuimos capaces de construir y eso se nota", argumentó.