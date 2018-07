Dídac Plana regresa al Barça Lassa para suplir a Paco Sedano

Publicado 25/06/2018 13:34:12 CET

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portero Dídac Plana, de 28 años, regresa al FC Barcelona Lassa tras una cesión de dos temporadas en el Jaén para ocupar el hueco dejado por la retirada del capitán Paco Sedano, en un movimiento que permitirá al canterano blaugrana luchar por la titularidad ya que tiene contrato firmado hasta 2021.

"He trabajado mucho para llegar hasta aquí. Llego en el momento idóneo, soy un portero que ya he madurado y me siento con mucha confianza y con muchas ganas de hacerlo bien y demostrar mi valía", aseguró el de Arenys en declaraciones a los medios del club.

Dídac confía en poder asentarse en el Barça Lassa, ya que en sus dos etapas anteriores ha pasado por un sinfín de cesiones en ocho temporadas: Guadalajara (2008-10); Sala 10 Zaragoza (2010-2013); Catgas Energía Santa Coloma (2013-14) y Jaén (2016-18). Entre 2014 y 2016, Dídac se desvinculó del Barça para fichar por Catgas.

"El listón de Paco Sedano está por encima del techo, a mí lo que me toca es trabajar al máximo y me siento preparado para luchar por la titularidad y trabajar con paciencia para esperar mi momento", aseguró sobre esa responsabilidad de tener que ocupar el vacío dejado por Sedano.

Dídac llegó al club blaugrana con sólo 15 años y estuvo cuatro temporadas en las categorías bases, hasta el Juvenil, y llegó a participar en los entrenamientos del primer equipo aunque sin llegar a debutar. Tras volver al club en 2016, fue cedido al Jaén de la LNFS para consagrase como uno de los mejores porteros de la Liga.

El manager deportivo del equipo blaugrana, Txus Lahoz, aseguró que Dídac Plana regresa convertido en uno de los pilares "del éxito del Jaén". "Es un ejemplo de jugador formado en casa que ha tenido que hacer una larga y difícil travesía como cedido antes de volver, y ahora llega con toda la ilusión y la fuerza para triunfar en el Barça", valoró.

"Tenemos la voluntad de hacer una mezcla de jugadores de la cantera y jugadores de fuera que den un plus. La vacante de Sedano ha quedado bien cubierta ya que Juanjo y Dídac forman una de las mejores porterías que se puede tener en esta liga", concluyó Lahoz.