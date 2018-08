Diego Giustozzi, nuevo entrenador de ElPozo Murcia: "Quiero un equipo protagonista"

Publicado 01/08/2018 17:02:57 CET

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El argentino Diego Giustozzi, que este miércoles ha sido presentado como nuevo entrenador de ElPozo Murcia, ha asegurado que quiere que su equipo sea "protagonista", y ha afirmado que cree "en los jugadores y en el trabajo de la cantera que hay".

"No es fácil decir no a ElPozo. Es un club que se adaptaba por idiosincrasia a lo que soy yo como profesional y ser humano. Es verdad que a muchos les dije que no y cuando me llamó Fran -Serrejón- no lo dudé", señaló en la rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por presidente del club, José Antonio Bolarín, y por el director general, Fran Serrejón.

Además, explicó que tiene altas expectativas. "Me encantan los desafíos, cuanto más grandes mejor. Recojo una herencia importante y se palpa que tienen la obligación de ganar. Y esto me encanta. La gente de mi entorno sabía cuál era mi objetivo o lugar en el mundo, una vez saliendo de Argentina. El desafío de ganar a uno que tenga más armas que yo me llena muchísimo más", manifestó.

"Quiero, sobre todo, que cada situación de juego se maneje como equipo. Y después quiero un equipo protagonista, que sepa defender, que sepa recuperar la pelota lo antes posible y cuando la tenga sepa que hacer en cualquier zona de la cancha. Y esto se consigue trabajando", continuó.

Por otra parte, valoró la decisión de no reforzarse en lo deportivo. "Tenía muy claro que el club confiaba en lo que tenía. Creo en los jugadores y en el trabajo de la cantera que hay; creo en el club. Ahora sí, a partir de ahora tenemos que ser inteligentes, saber cuáles son nuestras virtudes pero también nuestros defectos. Si alguien me asegurara que lo que viniese iba a mejorar o por él saldríamos campeones, entonces sí, pero eso nadie lo asegura. Estoy contento con subir jóvenes que vienen de salir campeones. Sólo espero que se lo crea la gente, y aún así se lo demostraremos con trabajo", subrayó.

"Ojalá tenga la disponibilidad y la humildad de los jugadores y entender dónde estamos. ElPozo hizo grandes cosas, pero últimamente ha faltado algo. Hay que trabajar más y mejor, y con esto no digo que se trabajase mal, sólo digo que no me gusta ver cómo los demás ganan", declaró.

Sobre el trabajo de cantera, destacó que seguirán "apostando" por los chicos, pero que tendrán que "responder igual que los grandes". "También es trabajo nuestro -cuerpo técnico- y de los grandes jugadores hacerlos crecer", afirmó. "El gran objetivo es ganar, ser un equipo ganador. No miro la camiseta, miro el rendimiento. Les voy a exigir por igual a los jóvenes que a los grandes", concluyó.

El técnico argentino, Diego Giustozzi, ha sido presentado oficialmente esta mañana en el Palacio de los Deportes como nuevo entrenador de ElPozo Murcia FS, acompañado por el Presidente del Club, José Antonio Bolarín, y el Director General Fran Serrejón. Tras el acto, le han sorprendido con la entrega de una camiseta de ElPozo Murcia FS con su nombre y dorsal 40, con motivo de su cumpleaños hoy.

Por su parte, Bolarín dio las gracias a Diego Giustozzi por "aceptar el reto". "Hoy es un gran día. Ya lo iremos descubriendo como profesional, como persona me parece una persona extraordinaria", expuso.

Mientras, Fran Serrejón confirmó que Diego Giustozzi viene para dos años más otros dos opcionales, y alabó su "reto de venir a Murcia, de salir de la zona de confort en la selección argentina haciendo cosas importantes". "Hizo que el fútbol sala en Argentina diese un cambio de 180 grados hasta hacerlo campeón del mundo", finalizó.