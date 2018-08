Doumbia: "Pienso que soy capaz de conseguir que el Girona siga adelante"

Publicado 29/08/2018 15:04:56 CET

BARCELONA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del Girona FC Seydou Doumbia ha afirmado este miércoles que se ve motivado y "capaz" de ayudar a que el equipo siga adelante en sus objetivos para esta temporada, y ha añadido que siguió al club catalán durante el año pasado en su primera temporada en LaLiga Santander.

"El hecho de haberme interesado por este equipo, mirar los partidos que ha hecho, ha sido una de las motivaciones. Este equipo ha ido creciendo y, a pesar de la competitividad que existe, pienso que soy capaz de conseguir que este equipo siga adelante", afirmó en rueda de prensa.

Sobre el recibimiento del primer equipo y su primer entrenamiento, el jugador de Costa de Marfil aseguró que se ha sentido bien y que ha habido sintonía con sus compañeros. "Mi primer entrenamiento ha sido muy positivo. Me he encontrado bien y he sido recibido cordialmente por mis compañeros", aseguró.

Preguntado sobre la razón de elegir el dorsal con el número '22', Doumbia señaló que eligió el dorsal pensando en su objetivo a la hora de marcar goles y por ello descartó el 12 o el 14. "Tenía que escoger entre el 12, el 14 y el 22. El '22' me pareció muchísimo más interesante por el objetivo de goles, 12 o 14 me parecían pocos", explicó.

En cuanto a su experiencia en anteriores equipos, el delantero marfileño no ha visto especiales dificultades en su adaptación al Girona. "Tengo experiencia en diferentes clubes y ligas y para mí es muy fácil entenderme con los compañeros. Todos buscamos lo mismo", manifestó.

Por último, el presidente del Girona FC, Delfí Geli, se mostró feliz por el fichaje del delantero. "Quiero dar la bienvenida a Seydou. Estamos felices por su llegada, seguro que mejorará al equipo", apremió.