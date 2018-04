Publicado 18/04/2018 23:46:48 CET

Un empate sobre la bocina antes de Múnich Los de Zidane empatan ante el Athletic con un gol postrero de Cristiano

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid viajará a Múnich la próxima semana tras empatar con el Athletic Club (1-1) en su último compromiso de Liga, perteneciente a la jornada 33, antes de afrontar el partido más importante de toda la temporada contra el Bayern, después de un gol de Cristiano Ronaldo que impidió la derrota a tres minutos del final.

El punto no es el mejor argumento antes de viajar a territorio bávaro. Sin embargo, el equipo de Zidane mereció mejor suerte ante un Athletic que aprovechó a la perfección el tanto tempranero de Iñaki Williams. El Madrid se topó con los palos, encerró al Athletic en su campo y buscó el gol de todas las maneras, pero su 'versión nacional' volvió a imponerse este miércoles.

Resulta muy difícil explicar qué ocurre con los blancos cuando juegan en el 'Viejo Continente' y por qué cambian en LaLiga. Pero, otra vez, y ya van siete esta temporada, no ganó al calor del Santiago Bernabéu en un partido donde buscó el gol de todas las maneras, pero sólo Cristiano, de sutil espuela para desviar a gol un tiro de Modric, pudo batir a un buen Kepa.

Ahí murió un partido donde los merengues fueron más incisivos, aunque estuvieron faltos del rigor táctico que cortase las alas a Williams. Cristiano avisó a los 9 minutos con un testarazo al larguero y acto seguido volvió a toparse con Kepa, hasta que el Athletic puso en jaque a la Castellana con una jugada de muchos quilates.

Córdoba filtró entre líneas y Williams batió a Navas después de picar el balón con mucha suavidad. El gol de los vascos no cambió la actitud de un Madrid que siguió buscando el empate en otro cabezazo de Varane a la salida de un córner. Ni tan siquiera Asensio pudo cambiar el curso del río en una jugada maradoniana.

La segunda parte dio más esperanzas para los locales, que siguen sin encontrar a un desaparecido Benzema. Con el equipo volcado sobre el área de los bilbaínos llegó la mejor ocasión para los pupilos del 'Kuko' Ziganda, que pudieron incluso haber salido por la puerta grande de Concha Espina. Córdoba le tiró el balón a Carvajal, que salvó bajo palos, y Raúl García llevó el rechace al travesaño.

No hubo más chances para un Athletic que se dedicó a sufrir -como no podía ser de otra manera- en el cuarto de hora final. El campeón de Europa, dispuesto a enjugar su imagen, arregló con el gol de Cristiano un partido donde no hubo cabida para los silogismos y el inexplicable disfraz de la Liga volvió a tapar su imponente versión europea.

Modric disparó desde la frontal y Cristiano metió el tacón para confundir al portero que pretendió el Real Madrid en enero y salvar, al menos, el empate. El punto estira la racha a siete jornadas sin perder para los de Zidane, que dejan vía libre al Atlético para que este jueves consolide la segunda plaza. Pero poco importa el segundo escalón del podio al gran rey de Europa, cuyo punto de mira está en Múnich dentro de siete días.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 1 - ATHLETIC CLUB, 1. (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL MADRID: Keylor Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Kroos, Asensio (Isco, min.68), Lucas Vázquez, Cristiano Ronaldo y Benzema (Bale, min.68).

ATHLETIC CLUB: Kepa; De Marcos, Balenziaga, Íñigo Martínez, Núñez; Lekue (Susaeta, min.78); San José, Iturraspe, Córdoba (Muniain, min.68), Raúl García y Williams (Aduriz, min.84).

--GOLES:

0 - 1, min.14, Williams.

1 - 1, min.87, Cristiano Ronaldo.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano). Amonestó con tarjeta amarilla a Williams (min.39), Córdoba (min.60), De Marcos (min.84), San José (min.88) en el Athletic.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu. 59.193 espectadores.