Faus cree que la denuncia anónima que provocó la sanción al Barcelona no fue "casual"

Publicado 26/01/2015 15:20:01 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del FC Barcelona, Javier Faus, ha repetido lo que el presidente Jordi Bartomeu ya ha "dicho infinidad de veces", en el sentido de que "ninguno" de los "cracks" que tiene el equipo azulgrana "está en venta", al tiempo que ha asegurado que la denuncia anónima que generó la sanción de la FIFA al Barcelona no fue "casual".

"Ratifico lo que ha dicho nuestro presidente infinidad de veces. Ninguno de nuestros cracks está en venta", apuntó el vicepresidente durante la presentación de un acuerdo publicitario con la empresa brasileña de higiene Baruel.

Al directivo también se le preguntó por la supuesta investigación de la FIFA al Real Madrid por fichajes de menores de edad, desvelada este lunes por el diario AS, y se limitó a referirse a la situación del propio Barça, sancionado por un caso similar. "No sé qué es la teoría de la mano negra. La acusación al Barcelona fue anónima y sigue siéndolo. Pienso que estas cosas no son casuales", opinó.

En cuanto a la lista de clubes con más ingresos del mundo, en la que el Barcelona ha caído del segundo al cuarto puesto, aseguró que es "un tema coyuntural por el hecho de no haber ganado ningún título y haber sido eliminados en cuartos de la Liga de Campeones". "Tenemos una buena línea. El Barça es solvente, está saneado y hemos reducido la deuda. Estamos muy satisfechos", aclaró.

Faus, que reivindicó que la Junta Directiva está "trabajando exactamente igual" desde la convocatoria de elecciones porque el club está "por encima de cualquiera", presentó el nuevo acuerdo publicitario en un acto con el futbolista Neymar y con el director general de Baruel, Daniel Tiraboschi.

"Valoramos muy positivamente este acuerdo. Sin el padre de Neymar este acuerdo no se habría firmado. Desde septiembre hemos activado esta relación, es el primer ejemplo y esperemos que dé más frutos", avanzó respecto a futuras colaboraciones entre el club y el padre del atacante brasileño.

"Cuando se hizo público el fichaje de Neymar ya dijimos que Brasil era un mercado estratégico para el club. Pensábamos abrir camino en este país y así lo estamos haciendo. Es un acuerdo para cuatro años que hemos conseguido cerrar gracias a las gestiones de su organización y de su padre", zanjó Faus, quien no dio cifras del acuerdo porque ambas partes han acordado que sean "confidenciales".

Por su parte, Neymar se mostró "muy feliz" porque Baruel fue "uno de los primeros patrocinadores" que tuvo en su carrera. "Este acuerdo ha pasado por las manos de mi padres y eso me hace más feliz. Es un contrato de enorme éxito", se alegró.

Por último, Tiraboschi alabó al Barça como "uno de los clubes más tradiciones y victoriosos en la historia del fútbol". "Es un honor para nosotros. Somos el desodorante de pies de la selección brasileña y ahora también del Barça. Por este club han pasado grandes futbolistas brasileños como Romario, Rivaldo, Ronaldo o Ronaldinho. Ahora tienen a Neymar. Aquí están los pies más valiosos del mundo", concluyó.