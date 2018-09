El FC Barcelona, "optimista" sobre el permiso de la RFEF para jugar en Miami

Publicado 12/09/2018 13:29:41 CET

BARCELONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta Directiva del FC Barcelona, Josep Vives, ha asegurado este miércoles que el club es "optimista" respecto a obtener el permiso de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para poder disputar el partido ante el Girona de LaLiga Santander en Miami (Estados Unidos).

"Somos siempre optimistas, el resultado final no está en nuestras manos. Hay organismos que tienen mucho que decir, pero siempre somos optimistas porque creemos en la bondad de nuestros planteamientos", señaló en rueda de prensa.

Una vez que tanto LaLiga, el FC Barcelona como el Girona FC han mostrado en público su acuerdo para disputar en Miami el partido que se tendría que jugar en Montilivi, el 27 de enero, falta el visto bueno de la RFEF.

"El club ha hecho una carta firmada por el presidente, también el del Girona y LaLiga, pidiendo a la RFEF autorización para jugar ese partido, y en ese punto estamos. Habrá que ver qué piensa la federación. Creemos que nos beneficia, que beneficia a LaLiga, pero hay que hacerlo en un marco de consenso", esgrime el portavoz blaugrana.

Vives aseguró que los jugadores blaugranas "entienden y comprenden" el planteamiento y posición del club. "Entienden la necesidad no sólo del Barça sino de LaLiga en general. Hoy día jugamos en todo el mundo, y nuestros seguidores están en todo el mundo, debemos darles un contacto que es muy importante", señaló.

Y, como los jugadores, también tienen vía libre por parte de su entrenador, Ernesto Valverde, pese a que ese partido podría caer en plena eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey. "Una decisión así no la podía tomar el club sin hablar con el entrenador y sin evaluar pros y contras", explicó.

Por otro lado, cuestionado por la pérdida de peso del Barça en la nueva selección española entrenada por el exblaugrana Luis Enrique Martínez, con sólo Sergio Busquets en el equipo que derrotó a Croacia (6-0) en la Liga de Naciones, Vives aseguró que el club no está preocupado por ello.

"Cuando tenemos jugadores que son seleccionables y se los llevan les deseamos lo mejor, como es natural. Cuando no ocurre así, no pasa nada. Son decisiones del seleccionador. No hacemos valoración ni estamos preocupados por este dato", admitió.

"Lo que nos preocupa es que la Masia funcione tan bien como funciona en estos momentos y que tenga peso en nuestro primer equipo. Nuestra preocupación es el Barça, y jugar bien y ganar, y cuidar un estilo en la Masia", añadió al respecto.