La Federación Italiana declara "inadmisible" la denuncia sobre Reina por su presunta relación con la Camorra

Publicado 03/07/2018 20:32:20 CET

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Nacional Federal de la Federación Italiana de Fútbol ha declarado este martes como "inadmisible" la denuncia contra el internacional español Pepe Reina por su presunta relación con la Camorra.

"El Tribunal Federal Nacional, en su sección disciplinaria, ha declarado inadmisible la denuncia de las ciudades de Nápoles, Palermo y Sassuolo contra los jugadores Paolo Cannavaro, José Manuel Reina, Salvatore Aronica, el director deportivo del Nápoles Giovanni Paolo de Matteis, el delegado de seguridad Luigi Cassano y el gerente de marketing del conjunto napolitano Alessandro Formisano como parte de la investigación realizada por la Dirección Antimafia de Nápoles", apunta la Federación Italiana mediante un comunicado.

El arquero español fue denunciado por tener relación con personas cercanas a la mafia napolitana, conocida mundialmente como la Camorra. Se le acusó de mantener relaciones de amistad con miembros del crimen organizado, entre los que se encuentran los hermanos Esposito. Gabriel Esposito fue condenado por actividades mafiosas mientras que Francesco y Giuseppe se encargan de una agencia de apuestas.

Reina se pronunció sobre esta resolución momentos después de ser conocida. "Y ahora que esto ya es pasado, me gustaría dar las gracias a los que han estado cerca, la gente que realmente me conoce no tenía ninguna duda. ¡Gracias a todos mis familiares y amigos! ¡Ahora sólo hay paz! Hay un gran reto para mí los próximos tres años. ¡Estaré listo!", afirmó el jugador en su cuenta de Twitter tras haber firmado con el Milan.