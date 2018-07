Llorente: "Ahora soy el que era"

Actualizado 28/12/2013 23:36:09 CET

Foto: ANGEL RIVAS

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delantero español de la Juventus de Turín, Fernando Llorente, se muestra feliz por su actual momento de forma después de vivir un mal inicio de temporada y reconoce ya es el que "era" en sus mejores años del Athletic, gracias sobre todo a "la confianza" que le ha dado jugar partidos.

"Ahora soy el jugador que era, recuperé la forma, aquella que te dan los partidos. Me encuentro muy bien con el equipo, después de tanto trabajo físico y táctico. Soy una persona muy feliz, venir fue la mejor decisión", señala Llorente en una entrevista al diario 'La Stampa' que recoge Europa Press.

Por ello, el de Rincón de Soto es ambicioso. "Puedo ser más fuerte del que era, hasta donde no lo sé. El equipo y yo solo podemos crecer", advierte, dejando claro que "no fue un gol sino la confianza del entrenador" lo que cambió su rumbo en la 'Vecchia Signora". "Poder jugar cada partido es lo que me ha hecho crecer", asegura.

Sin embargo, hasta entonces todo habían sido problemas, empezando por "un periodo durísimo" en el 'stage' en los Estados Unidos y luego en Chatillon donde estaba "bien" y posteriormente acusó "las cargas de trabajo". "Me sentía cansado. No estaba acostumbrado, tenía un cansancio físico y mental, me vinieron las dudas. No me reconocía a mí mismo, aquel jugador no era yo", rememora.

En este sentido, Fernando Llorente alaba el papel en aquel momento de su técnico, Antonio Conte. "Me decía que estuviese tranquilo y que trabajase, que llegaría mi momento", confiesa, al tiempo que subraya que van a ir "a muerte" para conquistar el 'Scudetto', la Copa y la Europa League.

El delantero español reconoce que "marcar es importante". "Te da confianza y te ayuda a mejorar, pero es verdad que soy muy altruista, me gusta jugar para el equipo y si veo a uno mejor que yo, le paso el balón", afirma.

A nivel de vestuario, siente "una gran admiración" por Giorgio Chiellini, del que recalca que está "siempre concentrado" y al que "nunca" se le ve "fuera del partido", y elogia las cualidades de Carlos Tévez. "Me encanta su carácter, es un 'guerrero', para ser bajo, defiende muy bien la pelota de espalda y se gira genial", apunta del 'Apache'.

"Siempre he sido mejor con los pies, el juego aéreo lo he ido mejorando durante mi carrera. Tuve un buen maestro como Ismael Urzáiz. La cabeza hace falta tenerla en su sitio para llegar lejos", opina sobre sus cualidades, recalcando que nombres como Michael Laudrup, Ronaldo, Romario, o Stoichkov están entre sus ídolos, mientras que también intenta "aprender de los otros, sobre todo de los que son similares en estatura, como Ibrahimovic".