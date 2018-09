Fernando Navarro se retira tras 17 temporadas en LaLiga, pero seguirá "ligado" al fútbol

Publicado 06/09/2018 18:35:48 CET

"El camino no ha sido fácil, una vida de esfuerzos y sacrifico, pero la recompensa es enorme"

BARCELONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ya exjugador español Fernando Navarro ha anunciado este jueves que se retira del fútbol profesional, a sus 36 años y tras 17 campañas en LaLiga, para afrontar nuevas etapas "ligadas" al mundo del fútbol pero lejos de los terrenos de juego, tras un camino de "esfuerzos y sacrificio" que le ha dejado títulos y una recompensa "enorme".

"Hoy, después de 17 temporadas en LaLiga, llega el momento de colgar las botas. El camino no ha sido fácil, pero sí muy enriquecedor. Ha sido una vida llena de esfuerzos y sacrificio, pero la recompensa ha resultado enorme: alcanzar el sueño de un niño que quería ser futbolista", señaló en una carta de despedida.

En ella, agradece a todos los que confiaron en él y le han apoyado, empezando por su familia directa, sus padres y hermana, pero también sus agentes --José María Orobitg primero y Arturo Canales y Fernando Solanas después-- o al doctor Ramón Cugat, que le "arregló" la rodilla con 19 años y neutralizó la "amenaza" que era para su carrera.

Desde el Trajana, equipo de su barrio, a la selección española, agradeció a sus equipos. Primero al FC Barcelona, donde se crió futbolísticamente a lo largo de 12 años. "Cumplí el sueño de cualquier canterano; jugar con el primer equipo y formar parte de la primera plantilla", reconoció.

También agradeció el trato al Albacete Balompié, en una etapa "breve pero importante" en su carrera al permitirle jugar de nuevo tras diez meses de recuperación por una lesión de rodilla, y al Mallorca, su primer gran equipo y que le abrió las puertas de la selección española para ayudar a lograr la Eurocopa 2008.

"Al Sevilla FC... ¡Mi Sevilla! Allí nacieron mis 3 hijos. Nunca podré agradecer lo mucho que me dio el club, su afición y la ciudad. Sin lugar a dudas, es donde más he disfrutado y donde más querido me he sentido", se sinceró el jugador, que como sevillista conquistó 2 Ligas Europa (2014 y 2015) y una Copa del Rey (2010), en un palmarés que abrió una Liga con el Barça en 2005 y la Eurocopa con España.

Pero también agradeció al Deportivo de La Coruña, su último equipo, la confianza puesta en él. "En el Deportivo he seguido disfrutando de mi profesión durante 3 temporadas y me ha permitido disfrutar de una ciudad con gente maravillosa. En Riazor debuté como profesional y allí he podido vivir mi última experiencia vestido de corto", aportó.

Pese a desvelar que tuvo ofertas este verano para seguir en activo, aseguró creer que ha llegado el momento de colgar las botas e iniciar "una nueva aventura siempre ligado al mundo del fútbol". Eso sí, se va con "más de 550 partidos" como profesional, con títulos y con el "cariño y respeto" recibido, algo con lo que se queda.