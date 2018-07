Fernando Vázquez: "Los deportivistas tenemos la conciencia tranquila"

Actualizado 02/05/2013 17:40:16 CET

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Deportivo de La Coruña, Fernando Vázquez, aseguró este jueves sentirse "un poco ofendido" por las declaraciones del jugador del Levante José Javier Barkero, que acusó a algunos de sus compañeros de no competir al nivel requerido en la derrota por 0-4 ante el conjunto gallego, y recalcó que los deportivistas tienen "la conciencia tranquila".

Las palabras del futbolista granota, que cargó contra cuatro compañeros diciendo que ofrecieron "un bajo rendimiento", han provocado que la LFP haya entrado a investigar el partido, según anunció 'El Larguero' de la cadena SER.

"Son las declaraciones de un futbolista que él sabrá. Como deportivista me siento un poco ofendido, pero creo que los deportivistas tenemos la conciencia muy tranquila, no sé cómo estará la de Barkero", afirmó en rueda de prensa.

El preparador gallego recalcó que "los partidos se pueden explicar de mil maneras" y le parece "increíble" que se pueda pensar que unos futbolistas que no cobran puedan "tener recursos para hacer cosas raras". "Es imperdonable por parte de un profesional hacer estas declaraciones que pueden hacer tanto daño", añadió.

El 'Profesor' recordó que él también ha vivido situaciones como la del Levante, que lleva unas jornadas por debajo de su nivel. "Ha sufrido mucho desgastte competitivo, agotamiento mental, cuesta volver a reengacharse a ganar, pero intentar sembrar dudas me parece insoportable y ofensivo", zanjó.

Por otro lado, se refirió a la visita del Atlético de Madrid, para la que no podrá contar con Silvio y Pizzi, que son propiedad rojiblanca. "Espero que no nos quite competitividad, pero esté quien esté es un partido muy importante para el club, el equipo y la afición y sé que vamos a responder al cien por cien", confió.

Vázquez, para el que no poder contar con el extremo va a ser una "situación nueva", lamentó la cláusula del contrato de ambos. "No tendría impedimento para ponerle reglamentariamente, pero son pactos entre clubes. Cuando firmas no importa, pero cuando llega hora de la verdad molesta muchísimo", confesó el entrenador deportivista.

El técnico gallego también mostró su disconformidad por la programación del partido ante el Atlético. "Ha sido una semana supercorta, pero la liga decide estas cosas. No veo normal jugar el lunes a las 21 horas y luego el sábado a las 22", indicó.

"NO HAREMOS MARCAJE INDIVIDUAL A FALCAO".

Sobre el Atlético, recordó que es un rival al que "le gusta contraatacar". "Si no estamos bien en la defensa del contragolpe puede que tengamos problemas", avisó. "Es posible que nos encontremos dominando, teniendo la pelota, quizás, ojalá, no le tenemos que dejar correr, contraatacar. A ellos les gusta replegarse, jugar con pase largo. El partido se las trae, espero que el equipo sea capaz de defender ese tipo de situaciones sin asustarse", afirmó.

"El Atlético está haciendo una campaña sensacional. Llega con una situación clasificatoria definida y no nos viene mal que sea ahora. Podemos afrontarlo con optimismo y sabiendo que podemos sacarlo adelante. Va a ser duro y difícil, no es un rival que se deja ganar con facilidad", prosiguió Vázquez, que no cree que su rival se relaje por tener la tercera plaza segura porque "es muy diferente ser segundo", sobre todo a nivel económico.

Además, el entrenador del conjunto gallego dejó claro que no van a "cambiar" el concepto defensivo por la presencia de Radamel Falcao, autor de cinco goles en la primera vuelta. "No vamos a hacer un marcaje individual a Falcao. Lo fácil sería que estuviera en el círculo central, sería maravilloso que estuviera lejos de la portería y es lo que vamos a intentar", comentó.

En este sentido, resaltó que sus futbolistas han olvidado el duro 6-0 del Vicente Calderón. "Todo es diferente, es distinto, ya no se acuerdan de ese partido", apuntó. "La revancha es un sentimiento negativo que no ayuda a competir mejor", agregó.

Finalmente, Fernando Vázquez opinó sobre las eliminaciones de Real Madrid y FC Barcelona de la Liga de Campeones. "Seguimos siendo una liga importante, es más una cuestión de planificación, de no llegar bien a lo momentos finales, pero no se puede extrapolar que el fútbol español esté mal", puntualizó.

"No acertaron en su gestión para llegar en el momento final en plenitud. Se vio que el Real Madrid no estaba en su esplendor físico y el Barcelona llegó con muchas bajas. Además, el fútbol alemán está subiendo rápidamente y evolucionó fantásticamente en los últimos años, está recogiendo los frutos", sentenció.