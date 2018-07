Aurelio Sánchez, padre y agente de Joaquín: "No creo que mi hijo quiera volver junto a Lopera, eso está claro"

Actualizado 26/01/2007 14:26:18 CET

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Aurelio Sánchez, padre y representante del extremo diestro del Valencia Joaquín, comentó hoy a Europa Press que no cree que el portuense, que ayer mismo afirmó que su sueño es retirarse en el Betis, "quiera volver al lado de Lopera".

Como se recordará, Joaquín fue traspasado por el Betis al Valencia el pasado verano, en mitad de unas polémicas negociaciones en las que el máximo accionista verdiblanco, Manuel Ruiz de Lopera, amagó incluso con cederle al Albacete, hacia donde tuvo que viajar el jugador.

Así las cosas, Aurelio Sánchez es bastante escéptico al ser cuestionado por ese eventual regreso de Joaquín a Heliópolis a corto o medio plazo. "No creo que Joaquín quiera volver al lado de Lopera, eso está claro. Yo no quiero tampoco opinar porque él puede tener una idea y yo puedo tener otra", explicó, al tiempo que añadía que ni él ni su hijo han vuelto a hablar con Lopera "después de la movida".

De todos modos, Aurelio confía en que la afición albiverde le depare una buena acogida a su hijo. "Para él será una motivación grande y esperemos que lo reciban bien, aunque en el fútbol siempre hay gente que tienen una opinión y otros que tienen otra. De todos modos, espero que reconozcan que Joaquín ha hecho un bien por el Betis, que lleva al Betis en el corazón y que el fútbol es así".

Y es que, añadió, el internacional español no ha olvidado a su equipo de toda la vida ni un minuto, y se apena por la mala temporada del cuadro hispalense. "Siempre me cuenta lo mismo: 'Papá ayer estuve viendo al Betis y hay que ver...' Pero yo le contesto que el Betis no tiene tan mal equipo, y creo que puede salir bien desde la parte baja, porque tiene una plantilla muy compensada. Yo, desde luego, me alegraría mucho de que saliera hacia arriba".

Con todo, Aurelio no irá a ver el partido en directo. "No quiero tampoco crear suspicacias, así que prefiero verlo por la televisión", reconoció.

Fiel a su habitual sinceridad, Aurelio Sánchez admitió que tiene un claro favorito en el choque del domingo. "Pienso que el Valencia puede ganar, porque es un equipo que se arropa muy bien atrás y espera al rival, y al Betis le costará mucho partirlo. De hecho, creo que el Betis podía ganarle antes al Barcelona que al Valencia, porque el Valencia juega más abierto y más alegre".

EL BETIS ESTARÍA MEJOR CON JOAQUÍN.

Eso sí, la situación del Betis sería distinta, en opinión de Aurelio, si su hijo siguiera vistiendo la elástica de las trece barras. "No vamos a discutir que el Betis ha ganado muchos puntos con Joaquín y ha hecho unas temporadas bastante buenas. Si le metes los seis o siete puntos que le hubiera dado Joaquín, las cosas varían", recalcó.

Por lo demás, Aurelio habló sobre las pocas oportunidades que está teniendo Joaquín en el Valencia. "Siempre le digo que espere, porque la cosa le ha salido un poco mal con el cambio de residencia y de todo. Espero que Joaquín no tarde mucho en ser titular. Él es un futbolista que quiere jugar y, ayer, me dijo que parece que va a ser titular el domingo", desveló.

Por último, Aurelio descartó que el ex verdiblanco esté presionado por los muchos millones de euros que costó su traspaso. "Joaquín sabe que él valió un dinero del que nadie se extrañó porque era un futbolista que tenía muchos pretendientes. El Valencia hizo un esfuerzo económico bastante grande, pero Joaquín es un futbolista que ha tenido unas horas bajas, pero que le dará mucha gloria y grandes tardes al Valencia", concluyó.