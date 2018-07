Ayala (Zaragoza): "Puedo asegurar con orgullo que los mejores años de mi carrera los pasé en Valencia"

Actualizado 26/12/2009 15:45:54 CET

El defensa central del Zaragoza Roberto Fabián Ayala declaró, tras conocer el resultado del 'Millor onze de la història', una iniciativa propuesta por la web del club 'ché', que puede asegurar que "los mejores años de su carrera" los pasó en Valencia.

"Puedo asegurar con orgullo que los mejores años de mi carrera los pasé en este equipo que tanto quiero. Gracias a todos por este reconocimiento que siempre recordaré y ojalá algún día, en el futuro, pueda devolverles todo el cariño que me han demostrado y me siguen demostrando", comentó.

Durante siete temporadas en la capital levantina, el jugador albiceleste fue partícipe en la conquista de dos Ligas, una Copa de la UEFA, una Supercopa de Europa y llegó a ser finalista de la Liga de Campeones cayendo en la tanda de penaltis ante el Bayern de Munich.

Además, el defensa argentino, que no se cansó de agradecer este 'galardón' destacó que este tipo de premios le "emocionan" ya que para él es un orgullo "ser reconocido por la gente y por la afición". "Me hacen una persona muy feliz porque te das cuenta que el paso por el club no ha sido en vano", apuntó.

"Con el paso del tiempo, y mirando hacia atrás, ves lo que has hecho y te enorgulleces de haber contribuido a que este club esté a la altura de los más grandes gracias a todos los objetivos que cumplimos, por las vivencias que tuvimos, por todos los títulos que conquistamos y toda la felicidad que dimos al valencianismo", concluyó.