Butragueño: "La Liga no está en absoluto perdida, aunque lo del Deportivo fue un contratiempo"

"El deporte es muy cambiante y nadie puede levantar la Copa ni colgarse la medalla antes de tiempo" "No creo que Mourinho ponga lo del calendario como excusa, sino como una realidad"

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, recalcó que "en absoluto" considera que la Liga esté perdida, aunque sí reconoce que el 1-0 ante el Deportivo fue "un contratiempo".

"No, no está perdida, en absoluto. Quedan muchos partidos, pero es cierto que no pensábamos en retroceder. El equipo mereció ganar, pero la realidad es que hemos vuelto a los siete puntos de desventaja, lo que es un contratiempo", expresó.

De todas formas, recalcó que el equipo no arrojará la toalla, pese que la distancia con respecto al FC Barcelona vuelva a ser de siete puntos: "Todos sabemos que el deporte es muy cambiante y nadie puede levantar la Copa ni colgarse la medalla antes de tiempo".

"Mientras haya posibilidades, se luchará, eso está dentro de la cultura del club. Ha sido un contratiempo, pero la liga no está terminada, ni mucho menos", repitió.

CONFÍA EN QUE MEJORE LA MALA RACHA GOLEADORA.

Butragueño, que no quiso "entrar" en las "decisiones técnicas" de José Mourinho, sí confía en que el equipo pueda mejorar su "racha" goleadora. "Nos ha costado últimamente marcar goles, cuando hace unos meses teníamos una eficacia demoledora. En A Coruña tuvimos cuatro o cinco ocasiones clarísimas que en condiciones normales habrían acabado en gol, son rachas y nada más, hay que seguir", señaló.

Por otra parte, defendió al entrenador portugués en su queja de la programación del calendario: "Todo influye, hay que tener muy presente que desde Navidad llevamos un calendario intensísimo. Puntos que nos hemos dejado en campos, quizá ha sido por jugar domingo y miércoles".

"No creo que él lo ponga como excusa, sino como una realidad y su punto de vista. Piensa que cuando el Real Madrid juega entre semana y el fin de semana debería tener más descanso y viceversa. No creo que lo ponga como excusa, sinceramente", valoró.

Finalmente, rechazó "hablar de los árbitros". "No lo hacía de jugador y no lo voy a hacer ahora. Estoy en otros menesteres en el club, suelo respetar mucho a los árbitros, que tienen una labor dificilísima e intentamos ayudarles", concluyó.