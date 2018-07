Cáceres: "Trato de hacerlo lo mejor posible en cada partido, da igual si son 10 ó 15 minutos"

Actualizado 22/09/2008 19:23:09 CET

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El defensa central uruguayo del FC Barcelona, Martín Cáceres, explicó hoy que trata de hacerlo "lo mejor posible" en los entrenamientos y en el terreno de juego, por lo que le "da igual si son 10 ó 15 minutos" los que juega, después de debutar oficialmente con su equipo ayer domingo en El Molinón.

En el minuto 81 del partido contra el Sporting de Gijón, Cáceres sustituyó a Sergio Busquets y se estrenó en un partido oficial con el FC Barcelona. El central de 21 años aseguró que tuvo "buenas sensaciones" y que no se esperaba "ni debutar antes ni después".

"Si bien aún no he tenido la oportunidad de hacer un partido entero, trato de hacerlo lo mejor posible en cada partido. Da igual si son 10 ó 15 minutos", añadió.

Con Pep Guardiola en el banquillo, y gracias a su buen trabajo de las jugadas de estrategia en los entrenamientos, en los últimos dos partidos el Barça ha marcado cuatro goles de saque de esquina, uno ante el Sporting de Lisboa y tres contra el Sporting de Gijón, algo que el defensa cree que es por la insistencia en las jugadas a "pelota quieta". "El técnico destaca en eso. En los entrenamientos trabajamos muy a menudo las jugadas de estrategia y espero que sigamos así", aseguró.

Desde el 7 de agosto, Cáceres no vestía la camiseta azulgrana, y pese a que dispuso de muchos minutos en los primeros cinco partidos de pretemporada, hasta ayer no había vuelto a jugar. "Me tocó debutar ayer y creo que, por suerte, con lo que quería, que era debutar de la mejor manera. Además, si te toca jugar un ratito, mejor. El proceso de adaptación creo que va bien, son mis primeros meses aquí y todavía me estoy adaptando", comentó al respecto.

El uruguayo también hizo referencia a los errores en defensa cometidos por el equipo azulgrana, que le ha costado encajar un gol por partido en los últimos encuentros. "Los errores en defensa se cometen siempre. Creo que este resultado de 6-1 deja un buen sabor pero siempre, en estos partidos, nos han metido un gol y hay que mejorar y tratar de no recibirlos", advirtió.