Camacho espera ganar al Recreativo para tener una "cuota de puntos muy importante para alcanzar la permanencia"

El técnico de Osasuna, José Antonio Camacho, declaró en la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Recreativo de Huelva de mañana (17.00 horas), que con una victoria lograrían una "cuota de puntos muy importantes para alcanzar la permanencia" y pidió "paciencia" como clave para sumar los tres puntos.

"Nos quedarían cuatro partidos, y de alguna manera, los puntos son mucho más importantes, porque llegaríamos a una cuota de puntos muy importantes para alcanzar la permanencia", valoró Camacho, que sin embargo recordó que "no es el partido decisivo, pero sí muy importante".

Así, el entrenador se muestra convencido de que es su plantilla la que tiene la capacidad de "resolverlo" para demostrar que quieren "seguir en Primera ganando este partido". "A estas alturas de temporada nos dicen hace tiempo que nos lo jugaríamos aquí, ante el Recreativo, que iba a estar seis puntos por detrás de nosotros, y lo aceptaríamos", indicó.

"Tenemos que aceptar el papel de favorito, porque jugamos en nuestro campo, con nuestra afición, que es impresionante, y la motivación que esto te da lo tenemos a nuestro favor", asumió el técnico osasunista, que cree que hay "que juntar todo esto y que todo el mundo vea" que han salido a ganar "para intentar que el porcentaje de salvación suba muchísimo con la victoria ante el Recreativo".

La clave para ello "estará en tener la paciencia necesaria si hay que tenerla", ya que "los partidos duran 90 minutos" y tienen "que saber manejar el partido", y no fijarse en otros rivales, ya que si ganan "las matemáticas son favorables seguro".

"Tenemos la posibilidad de mirarnos a nosotros mismos, ganar nosotros, y si lo hacen los demás, bienvenido sea, pero si no, me da igual, quiero llegar a 39 puntos", insistió Camacho, que quiere que "mañana se den circunstancias normales", y si no son "capaces de ganar, que sea porque el contrario es mejor y no porque haya cosas muy raras".