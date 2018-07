Capi (Betis): "Cuando estás en el fútbol y ves que es un negocio se te quitan las ganas de todo"

Actualizado 04/06/2007 17:45:03 CET

SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Betis Jesús Capitán, Capi, expresó hoy su profunda decepción con el sesgo que ha tomado actualmente el fútbol, hasta el punto de asegurar que todo lo que rodea al balompié no es más que "un negocio".

Y es que el canterano, que se perderá, por sanción, los dos partidos que restan de temporada, compara su caso con el del barcelonistas Ronaldinho, al que le han impuesto un único partido se sanción por su patada al getafense Belenguer.

"Cuando deje el fútbol no quiero saber nada del fútbol, porque cuando estás metido en él y ves que todo es un negocio se te quitan las ganas de todo. A uno, porque se llama Capi, le caen dos 'partidos, y a otro, porque se llama Ronaldinho, uno. A un equipo, porque se llama Betis, le cierran el campo tres partidos, y a otro, que se llama Barcelona, nada", añadió, en alusión al ya célebre caso del cochinillo arrojado en su día al Camp Nou durante un Barça-Real Madrid.

No en vano, Capi, que fue expulsado en Balaídos en la anterior jornada liguera, resalta la diferencia de acciones por las que ha recibido el doble de castigo que Ronaldinho.

"Lo de Ronaldinho es una agresión y todo el mundo lo ha visto, mientras que lo mío fue una doble tarjeta amarilla. El árbitro dijo que yo le insulté, pero no le he insultado. Sólo le hice un gesto con la mano, diciéndole que tenía mucha cara al expulsarme. Me podría callar si a Ronaldinho le hubieran caído también dos partidos, pero he salido perjudicado cuando yo no he dado ni una patada".

En consecuencia, Capi pone el grito en el cielo cuando se le pregunta qué le parecería si, en comparación con él, le fuera perdonado ese partido de sanción a Ronaldinho. "Si le quitan encima el partido ya sería para hartarte de reír", sentenció.

Además, el centrocampista lamenta que no se haya dejado sin efecto esa sanción que le obligará a decir adiós anticipadamente a la temporada.

"Tenía la esperanza de que, por lo menos, me quitaran un partido. No ha sido así, aunque esperemos llegar hasta el final, para ver si puedo jugar ante el Racing aunque, ahora mismo, está claro que la cosa está muy complicada", espetó.

Otro asunto al que aludió Capi fue la designación del colegiado Mejuto González para pitar en el Betis-Osasuna. El jugador elogia al trencilla, aunque con un matiz.

"Mejuto me gusta, porque es un árbitro bastante bueno, que habla contigo y te explica las cosas. Lo veo imparcial y con bastante experiencia, pero lo que está bastante mal es que ahora se diga que nos van a poner árbitros buenos porque, entonces, los de antes qué eran, malos --se preguntó--. Creo que, en vez de arreglarlo todo, lo están poniendo todo peor. La verdad es que no se comprende", afirmó.

De hecho, Capi profundiza sobre esa polémica arbitral que está incidiendo en el Betis en las últimas semanas. "Los árbitros se pueden equivocar una o dos veces, pero después de todo lo que nos ha pasado...".

De cualquier manera, Capi sabe que no se puede culpar a los colegiados de que el Betis esté en peligro de descenso. "No digo que estemos en esta situación por culpa de los árbitros, sino porque hemos hecho una temporada nefasta y los culpables somos los jugadores. Pero si nos dan los dos puntos del Espanyol el del Celta el Betis está salvado hoy en día. Sólo pido esos puntos, que son totalmente merecidos. Un árbitro puede fallar porque es humano, pero cinco veces y tan repetido, pitar un penalti en el último minuto, te da que pensar", insistió.

SANCIONES PARA LOS ÁRBITROS.

En este punto, Capi considero que los árbitros deberían ser sancionados cuando está claro que han cometido errores. "Lo único que pido es que se les castigue como a todo el mundo, como a nosotros los jugadores o a las aficiones cuando se cierra el campo. Son profesionales y también, cuando fallen, y no piten en una o dos semanas, ya verás como intentarán mejorar para que no vuelva a repetirse. Pero si pitan y pitan y encima no hablan porque no pueden...", se quejó.

Pero, por encima de todos estos asuntos, Capi sabe que lo realmente importante para el Betis pasa por vencer el sábado al CA Osasuna. Por eso, el de Camas, elude hablar sobre el enésimo anuncio de Lopera de que venderá sus acciones del Betis.

"Estamos centrados sólo en el partido, porque no podemos estar en otros aspectos que no sean los deportivos. Hay que ganarle al Osasuna y sólo pensamos en eso simplemente, y no tenemos que estar distraídos con otras cosas. Es una decisión suya y hay que respetarla. Quedan dos jornadas y nos estamos jugando muchísimo", reiteró.

En resumen, Capi confía en derrotar a los pamplonicas, aunque sabe que no será tarea sencilla. "En casa estamos muy mal, porque llevamos mucho tiempo sin ganar un partido, pero quien sabe si todo eso sirve para romper las estadísticas. Osasuna es un equipo fuerte y va a ser complicado, pero lo único que hay que pensar es en ganar".

Para terminar, Capi expuso las cuentas que ha hecho a la hora de pensar en el número de puntos que necesita el Betis para certificar la permanencia. "Con tres puntos estamos matemáticamente salvados aunque creo que, incluso sin ganar, vamos a estar salvados, porque es muy difícil que Celta y Real Sociedad ganen sus dos partidos. Pero debemos hacerlo ganando nosotros, para no mirar ningún resultado", concluyó.