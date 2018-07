Cazorla (Villarreal): "Cada encuentro a partir de ahora es como una final"

Actualizado 27/01/2010 15:18:46 CET

VILLARREAL, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Villarreal Santi Cazorla declaró que "cada encuentro a partir de ahora es como una final" para el equipo, que el próximo domingo se enfrenta a Osasuna en El Madrigal (domingo, 17.00 horas).

"Este domingo tenemos la oportunidad de empezar la segunda vuelta sumando y vernos mucho más arriba en la tabla", explicó el asturiano, que indicó que el objetivo del Villarreal es "mirar hacia arriba" en la clasificación, en la que el equipo es noveno. "Si conseguimos ganar estos dos partidos seguidos veremos el futuro de manera positiva", explicó.

Al Villarreal "siempre se le han dado bien las segundas vueltas", recordó Cazorla, antes de admitir que "no quiere decir que esta vaya a ser así". En la primera mitad de la temporada, el equipo ha sufrido "golpes duros", pero Cazorla reconoció que "no sirve de nada pensar en el pasado". "Queda toda una segunda vuelta por delante y también la UEFA, que va a ser muy bonita", apuntó.

CANI: "PODEMOS CLASIFICARNOS PARA JUGAR EN EUROPA".

Por su parte, Cani declaró que el Villarreal puede clasificarse "para jugar en Europa la temporada que viene". "Debemos confiar en nosotros mismos y saber que será muy complicado", comentó el jugador amarillo, que apuntó alguna razón de esta dificultad. "Hay muchos equipos por arriba de nosotros, pero por lo menos tenemos que intentarlo hasta el final", advirtió.

La clave estará en conseguir una racha de buenos resultados para que el equipo coja moral. Si los amarillos consiguen "una buena racha en la segunda vuelta", según Cani, "no sólo" pueden llegar a la UEFA, incluso pensarían "en llegar a 'Champions', porque no está tan lejos". "El Villarreal debe ser ambicioso y no mirar hacia abajo y sí hacia arriba", sentenció.