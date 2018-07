Competición finaliza su sesión sin estudiar el anunciado recurso del Deportivo, que aún no ha sido recibido

Actualizado 27/01/2006 20:43:50 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alfredo Flórez, presidente del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, confirmó hoy que, al término de la reunión del organo que preside aún no se había recibido el recurso del Deportivo de la Coruña en relación a la reanudación de su encuentro copero ante el Valencia, que fue suspendido el pasado miércoles por la agresión que sufrió uno de los linieres, y señaló que, hasta que éste no llegue, no tomarán ninguna decisión.

Flórez desveló que "hoy no se ha resuelto nada" al respecto, y ratificó que "hay abierto un expediente y existen alegaciones y los atestados médico y de seguridad", pero aseguró que no existirá una decisión en firme hasta que el comité se vuelva a reunir el próximo martes.

"Entonces nos reuniremos y decidiremos si se resuelve sin más, cuando se reúna hará lo que considere oportuno. Estamos la espera de que el Deportivo haga el recurso. Hasta que no lo haga no tenemos nada que decir ni intervención de hacer. Por eso, preferimos no hace conjeturas.

En la jornada de ayer, Competición anunció que el partido se reanudaría a puerta cerrada en el estadio de Mestalla, lo que provocó que el conjunto gallego mostrase su malestar y desvelase que presentaría un recurso para hacerle saber al comité su disconformidad con una medida con la que, según el Deportivo, sale perdiendo.

Flórez se refirió también a la sanción de tres encuentros de suspensión al defensa valencianista Carlos Marchena, expulsado en el partido ante el Deportivo por propinar un codazo a Javier Arizmendi. "Ya fue sancionado por algo parecido, y hemos seguido el artículo 137/8, que es el que alude a comportamiento violento", subrayó.