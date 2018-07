Consejero de Economía y Hacienda cántabro avisa que "no hay mucho margen de tiempo" para la venta del Racing

Actualizado 26/01/2011 14:48:39 CET

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, Ángel Agudo, ha avisado este miércoles de que "no hay mucho margen de tiempo" para efectuar la venta del Racing al empresario indio Ahsan Aly Syed por lo que, si no se aprovecha ese tiempo, "puede haber problemas".

"Estamos en un filo muy, muy, muy delgado", ha advertido Agudo, que ha comparado la situación de la compraventa del equipo cántabro con la que se describe en la película 'Match point' de Woody Allen.

En respuesta a preguntas de los periodistas, Agudo ha dicho que no ve la operación "ni mejor ni peor" que hace unos días, ya que "verbalmente" el grupo empresarial del magnate indio ha aceptado el documento remitido por el Ejecutivo autonómico y, por tanto, las condiciones planteadas.

No obstante, ha puntualizado que "todavía no hay una convocatoria formal de reunión para firmar" el acuerdo, lo que no depende del Gobierno. A esto se suma que el tiempo "no es infinito" sino que "cada vez es menor".

"Estamos muy acosados por el tiempo", ha admitido el consejero, antes de explicar que la urgencia de firmar está relacionada con el calendario para los fichajes en el mercado de invierno por un lado y la situación con la Agencia Tributaria del Estado por otro.

Agudo ha recordado que desde el Ejecutivo han trasladado a las partes implicadas en la compraventa del equipo verdiblanco las condiciones para recuperar el crédito participativo que esta Administración concedió al Racing y mantener el club, que es "un activo" para la región.

Así, el Gobierno --que cuenta con la "aceptación verbal" pero no "formal" de las condiciones planteadas-- está a la espera de que les citen por parte de Ahsan Ali Syed para poder firmar el correspondiente acuerdo y elevar a escritura pública tanto la liberación de las acciones como la compraventa del equipo.