Butragueño, descontento con "las fechas" de semifinales, elude referirse al posible duelo con el Barcelona

Actualizado 27/01/2006 14:08:25 CET

"Cuando sepamos el resultado, ya opinaremos, un 4-2 es un resultado no demasiado claro"

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Real Madrid Emilio Butragueño reconoció lo "extraño" del sorteo de semifinales de la Copa del Rey, ya que aún no conoce a su rival, que saldrá del duelo entre Barcelona y Zaragoza de la próxima semana, y lamentó el cambio de fechas, que perjudica la preparación de la Liga de Campeones.

"Las fechas no nos agradan porque la semana que teníamos para preparar el partido contra el Arsenal no la tendremos y el rival tampoco lo sabemos, es muy extraño", explicó, en referencia al hecho de que la eliminatoria se jugaría una semana después de lo previsto, los días 8 y 15, en la que sería semana libre previa a la competición europea.

Respecto al rival, Butragueño no quiso especular sobre un posible clásico, aunque reconoció que tendría más morbo "para prensa y público", ya que "un Madrid-Barcelona siempre sube el nivel. "No anticipemos, ahora somos espectadores y no voy con nadie, sólo con mi equipo y deseando que vaya bien", indicó.

"Cuando sepamos el resultado, ya opinaremos, un 4-2 es un resultado no demasiado claro, el Barcelona tiene que hacer dos goles...", recordó, tras el 4-2 de ayer en La Romareda.

Para el directivo madridista, lo importante para el Real Madrid es "seguir creciendo", y pensar ya en el partido del domingo en Vigo: "Hemos mejorado notablemente, pero hay margen para seguir creciendo y ése tiene que ser el objetivo. Cada partido nos tiene que ayudar para aumentar la confianza".

"Tenemos un partido muy difícil el domingo. En la fase en la que estamos nosotros, cada encuentro es casi una final porque nos fortalece para el siguiente, ya que venimos de un período de sufrimiento, pero enfrente vamos a tener un rival de gran nivel y seguro que nos va a costar", avisó.

Por otra parte, valoró la gran mejoría de Robinho, pero siempre dentro de la "prudencia". "Tiene un gran talento, cada vez está más integrado y resulta más determinante, pero tiene 22 años y tiene que seguir creciendo y aportando más al equipo", indicó.

Respecto al técnico, Butragueño, evitó hacer comparaciones con el cambio de estilo "porque parece una crítica el pasado y Luxemburgo merece respeto porque es un profesional", aunque no dudó en reconocer que "López Caro lo está haciendo muy bien, los jugadores están muy involucrados y los resultados han favorecido".

"LOPEZ CARO SE HA GANADO EL RESPETO Y LA CONFIANZA DE LOS JUGADORES".

Sin embargo, aunque aseguró de forma tajante que desde el club "no se ha hablado con nadie" sobre el técnico para la próxima temporada, eludió referirse a la condición de interinidad del técnico de Lebrija. "Estamos en enero, las frases definitivas no proceden, queremos que tenga un entorno tranquilo y trabajen bien, como ahora", dijo.

"López Caro se ha ganado el respeto y la confianza de los jugadores y estamos para apoyarle. Nos encantaría que le fuera fenomenal, porque es un hombre que lleva cinco temporadas con nosotros. Nos conocemos, es honrado y trabajador y nos gustaría que la temporada terminara con muchos éxitos", sentenció.