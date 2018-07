Fútbol/Copa.- Valverde (Valencia): "La sensación para mañana es no hacer un mal partido"

Actualizado 10/12/2012 15:09:20 CET

El técnico del Valencia CF, Ernesto Valverde, ha asegurado que viajan a Pamplona para enfrentarse este martes a Osasuna en el Reyno de Navarra (20.00 horas) con la intención de "no hacer un mal partido", mientras que en el encuentro que disputaron este sábado en la Liga BBVA ante el mismo rival la sensación era "de necesidad".

"Es una competición diferente, tenemos la vuelta en casa, no es sólo un partido. En Liga el otro día teníamos una sensación más de necesidad, en Copa tenemos la sensación de no hacer un mal partido. La victoria del otro día nos refuerza pero no significa nada, vamos a tener que correr mucho para ganar a Osasuna y afrontar el partido con la ilusión de ganar", aseguró el técnico extremeño en rueda de prensa.

El preparador valencianista comentó que el técnico rival, José Luis Mendilibar, tiene "mucho carácter" y Osasuna hace que el contrario "tenga que ser muy fuerte" para ganar. "Son valientes, aprietan muy arriba, atacan muy rápido. Es un entrenador honesto que impone su estilo y no se amolda al rival", confesó.

El preparador explicó que ve la Copa del Rey como "la posibilidad de ganar un título o de llegar a una final en España". "Es más fácil que en Liga, Real Madrid y Barcelona, en las condiciones actuales, son dos equipos que van a estar arriba y que van a disputar el título de Liga. La Copa es más asequible, aunque en los últimos años también la tienen monopolizada", dijo.

El conjunto 'ché' podría enfrentarse con Real Madrid -en cuartos- o Barcelona -seifinales- si consiguen avanzar en la competición, algo que según Valverde "puede condicionar" la manera de afrontar los partidos. "Si tienes un camino más sencillo, ves más posibilidades de llegar a la final. Los que vamos por éste nos toca Madrid y Barcelona, lo vemos más complicado, son los dos mejores equipos del mundo", indicó.

A pesar de ello, declaró que van a ir "a ganar" venga quien venga. "Un jugador, cuando sale al campo, sólo piensa en ganar. Puede venir el Madrid o el Celta, y el Barça o el Córdoba; lo normal es que pase el Barça, pero igual no. Puede que los equipos puedan afrontar la competición de manera diferente, pero cuando sales al campo sales a ganar", explicó.

"QUIERO CIERTA DOSIS DE CONTINUIDAD".

En cuanto al juego del equipo el técnico aseguró que quiere que el conjunto tenga "cierta dosis de continuidad". "Han pasado dos días, pero vamos a intentar perfilar el juego que queremos. Osasuna aquí aprieta mucho. Independientemente de quién juegue mañana o cada partido, me gustaría que el equipo tuviera un estilo determinado. Todos los entrenadores querrán hacer lo mismo en sus equipos", apuntó.

El jugador valencianista Fernando Gago no podrá disputar este encuentro ante Osasuna por rotura fibrilar, lo que Valverde califica como "una baja importante". "Estoy un poco preocupado, también tuvimos un problema muscular de Víctor Ruiz, Guaita con un golpe, Valdez con sobrecarga, son cosas que nos trastocan un poco. Gago es un jugador importantes", explicó.

El preparador señaló además que no termina de ver "el mal ambiente" que decían que había en el equipo. "La sensación que tengo es que lo que se decía sobre el club no era para tanto. Los jugadores quieren ir hacia arriba, conseguir resultados. Veo bien al equipo, hay una tendencia general a pensar que cuando el balón no entra el equipo está mal físicamente, no deja de ser un tópico", dijo.

Para finalizar, Valverde contó que Piatti es "mucho mejor que él". "Es rápido, zurdo, tiene profundidad y nos puede venir bien, es un jugador aprovechable para nosotros", declaró.

Sobre las declaraciones del mexicano Andrés Guardado, que aseguraba que era necesario un cambio de entrenador, el técnico reconoció no haberlas leído. "Cuando hay un cambio de entrenador parece que todo el mundo se junta más, y es cuando algo se mueve. No he leído esas declaraciones, no sé en qué sentido están dichas ni hechas", finalizó.