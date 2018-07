Dani Alves, sobre su renovación: "No sé si todo el mundo quiere que continúe aquí"

Actualizado 28/02/2011 15:41:52 CET

"Mi apuesta es continuar, me siento supervalorado"

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Dani Alves ha lamentado que todavía no se haya acabado "la película" sobre su renovación, ha manifestado su "cansancio" por las habladurías que ha provocado y ha deseado que el acuerdo "no esté lejos", además de apuntar que no sabe si todo el mundo rema en esta misma dirección.

"Siempre he sido optimista y al final se solucionará, pero no sé si todo el mundo quiere que yo siga aquí. Deseo llegar al punto final lo antes posible, para que todos podamos estar tranquilos y yo no preocuparme por si mi futuro pasa por seguir en el Barça o no. Sería bueno llegar al final de esta película que se hace pesada", declaró en rueda de prensa.

Asimismo, recalcó su intención de continuar en las filas del conjunto blaugrana. "No me imagino un Dani Alves sin el Barça. Estamos intentando hacer las cosas bien para que mi sueño se convierta en realidad, pero depende de dos partes. Si no llegamos a un acuerdo la vida continúa, no me voy a tirar de los pelos si al final deciden que Alves no merece seguir en este Barça", señaló el lateral brasileño, que desveló que no han habido progresos en las últimas semanas.

"No es sólo cuestión de dinero, es un factor importante pero hay otras cosas que son importantes. Aquí estoy muy a gusto, he coincidido con jugadores muy grandes y eso hace que quiera arreglarlo. Si por mí fuera, acabaría aquí en el Barcelona, pero las cosas no dependen sólo de mí", indicó.

No obstante, recalcó que se siente muy bien valorado por sus compañeros y su cuerpo técnico. "Me siento supervalorado por el equipo, que es lo que me interesa. El interés del club es un reflejo de la importancia que tengas en el equipo, y dentro del cuerpo técnico me siento supervalorado", comentó.