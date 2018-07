Duscher (Sevilla): "Tras ganarle a un grande en su campo la moral sube, pero todavía falta mucho"

Actualizado 10/12/2008 14:10:57 CET

SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Sevilla Aldo Duscher comentó hoy que el conjunto sevillista ha cobrado moral tras su victoria del pasado domingo ante el Real Madrid aunque, recordó, "todavía falta mucho" para el final de Liga y para que se alcancen las metas fijadas al comienzo de la presente campaña.

Y es que el 3-4 del Bernabéu ha borrado la mala sensación de la semana anterior, cuando el Barcelona goleó 0-3 en el Sánchez Pizjuán. "Cada partido es un mundo aparte. Contra el Barcelona, si se hubiera metido una de las varias ocasiones que se tuvieron en el primer tiempo habría sido otra historia. Contra el Madrid el equipo salió muy bien y las ocasiones que hubo fueron para adentro y eso es lo que hizo la diferencia pero son dos de los mejores equipos de la Liga", precisó.

Sea como sea, el argentino no quiere que, con lo hecho en el coliseo blanco se dispare la euforia, sobre todo cuando recuerda que los madridistas fueron capaces de igualar la diferencia de 1-3 con la que se adelantó en el marcador el Sevilla.

"Tras ganarle a un grande en su campo la moral sube, pero somos conscientes de que todavía falta mucho, pero lo más importante es que se ha ganado aunque hay que corregir varios errores que hubo en ese partido porque, teniéndolo ganado 1-3, que te empaten o te ganen no habría sido lindo", advirtió.

Eso sí, el futbolista sabe que no hay que renunciar a nada en este momento, sobre todo cuando el equipo puede concluir la próxima jornada liguera en segunda posición del campeonato.

"El objetivo siempre fue estar arriba, pelear con los equipos de cabeza y, ahora, tenemos la misma posibilidad, porque si ganamos al Villarreal estaremos donde queremos, que es lo más arriba posible. Éste es el camino y no hay que conformarse, porque el del domingo es un partido muy complicado", añadió.

Otra cosa, sin embargo, es el sueño de ganar la Liga, porque ahí, tal y como admite Duscher, es el Barcelona quien manda, ya que el conjunto que dirige Guardiola, cuando tiene disponible a todos sus jugadores "está un escalón por encima" de los demás.

Sin embargo, los azulgranas pueden hacerle un gran favor al Sevilla en caso de derrotar al Real Madrid que ahora entrena el ex técnico blanquirrojo Juande Ramos. "Si le gana nosotros ganamos al Villarreal son cinco puntos que le podríamos sacar al Madrid. Pero primero tenemos que pensar en nosotros y, luego, en los demás. Está claro que si seguimos por este camino, continuarán los resultados buenos que estamos teniendo", aseveró.

"LA GENTE ESTÁ CON EL EQUIPO".

Por otra parte, y tras la exigencia realizada ayer por el presidente del Sevilla, José María del Nido, a los seguidores nervionenses para que no critiquen al equipo cuando juega de local, Duscher consideró que la parroquia sevillista siempre apoya a los suyos.

"La gente siempre está con el equipo. Nosotros siempre nos vamos a sentir mucho mejor con el apoyo, porque es un bien para todos, para el equipo y para la gente. Así es más fácil sacar un resultado, pero lo único que puedo decir es que dentro de la cancha lo vamos a dejar todo para sacar los tres puntos, que es lo más importante", recalcó.

Paralelamente, el suramericano salió en defensa de la labor del técnico sevillista, Manolo Jiménez, pese a las críticas que está recibiendo por parte del sevillismo. "Ahí están los resultados. Para mí el único que siempre va al ataque es el Barcelona después, el resto trata de hacer un buen fútbol y el 'mister', lo que quiere siempre es jugar bien y ganar, y si es por 3-0, mucho mejor".

Por último, se le cuestionó a Duscher por los supuestos pagos irregulares por parte del que fuera asesor de Urbanismo y presunto cerebro de la red de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, al abogado y presidente del Sevilla, José María del Nido. "No tengo ni idea, no sé lo que me está diciendo, no he escuchado nada", concluyó.