Emery: "Nos hemos dado cuenta de lo difícil que es mantener el tercer puesto"

El técnico del Valencia, Unai Emery, ha resaltado lo "difícil" que es mantener el tercer puesto de la clasificación y que de aquí al final de temporada al equipo le tocará "sufrir", además de alabar a su rival de este domingo, el Levante, en la rueda de prensa conjunta con el técnico granota Juan Ignacio Martínez previa al encuentro de Mestalla.

"Nos hemos dado cuenta internamente de lo difícil que es mantener el tercer puesto. Ahora nos toca sufrir. Lo cogemos como un reto atractivo, como una motivación", aseguró el entrenador valencianista, que resaltó el hecho de que esta sea la cuarta vez que se ven las caras los dos equipos esta temporada, tras el partido de la primera vuelta y la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey.

"Estamos satisfechos de que este sea el cuarto derbi de la temporada; ya sólo eso conlleva un dato positivo, es bueno para Valencia. Afrontamos el partido ante el equipo revelación; el Levante ya no es ninguna sorpresa, es una realidad. Ahora mismo la clasificación dice que están peleando por el mismo objetivo que nosotros. Afrontamos el partido como un momento decisivo ante un rival en buen momento", aseguró.

Además, no ocultó su admiración por su rival. "Ellos han tenido un día más para preparar el encuentro. No queremos darle ventaja en ese aspecto. Vamos a concentrar mucho trabajo y mucha dedicación en el Levante. Tiene una personalidad muy definida que le hace ser muy difícil de ganar. Es un equipo con capacidad de sorprenderte cuando menos te lo esperas. Ese es el Levante que tenemos que combatir", añadió.

"Para nosotros el partido de mañana nos llama. Jugamos en nuestra casa y la queremos. Tenemos ganas de jugar en Mestalla y ofrecer la mejor versión con una victoria. Podemos defender el tercer puesto y salir con una mayor fortaleza".

Emery habló también del incidente del defensa Adil Rami, que esta misma semana se ausentó sin permiso de uno de los entrenamientos, y aseguró que el tema se tratará "internamente". "Espero que no se vuelva a repetir; no debemos castigar el rendimiento del equipo", dijo el técnico vasco, que no entró, sin embargo, en comentar la ausencia de minutos de David Albelda en los últimos partidos. "Está jugando a partido por semana", afirmó.

El preparador valencianista aseguró que todavía no sabe si podrá contar con Barragán para el partido. "Le han hecho unas pruebas, que no dicen que tenga ninguna lesión. Todo va a ir en relación con sus sensaciones", declaró.

Sobre el posible comportamiento de la afición, Emery no dudó que el domingo va a apoyar al conjunto che. "Mañana la afición va a estar con su equipo. Vamos a ser una piña aquí en Mestalla. En los 90 minutos va a estar con el equipo; si hay alguna adversidad estaremos preparados para superarla. Necesitamos estar lo más unidos posibles dentro", concluyó.