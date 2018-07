El entrenador del Deportivo Pasto de Colombia, agredido por el portero suplente de su propio equipo

Actualizado 28/02/2007 19:57:10 CET

BOGOTA, 28 Feb. (EP/AP) -

El portero del Deportivo Pasto, Diego Gómez, agredió a su entrenador, Alvaro De Jesús Gómez, en un arranque de ira por su condición de suplente.

El meta derribó al técnico de un puñetazo en el lado izquierdo del rostro durante el entrenamiento vespertino de ayer en el estadio Libertad de Pasto. De inmediato, la directiva del club confirmó su despido.

"En este momento me dirijo a medicina legal para que me examinen y se determine la incapacidad, jamás pensé que Fernando fuese a reaccionar como lo hizo, poco antes le había pedido una explicación sobre unas declaraciones en las que me cuestionaba, estaba enojado porque no figuraba en la plantilla titular", dijo Gómez.

Carlos Barahona es el arquero titular. Gómez, antes de la agresión, pidió al arquero que hablara con el presidente de Pasto, Servio Tulio Salazar, sobre su retirada de la plantilla. "Ya se había decidido su salida, no podía seguir, no nos entendíamos", dijo el entrenador.

Gómez fue denunciado ante las autoridades por lesiones personales, se informó y Salazar confirmó hoy el despido del jugador. El preparador físico Luis Eduardo Ríos estaba cerca del entrenador cuando fue golpeado. "El profesor estaba de espaldas, acababa de discutir con Gómez y éste reaccionó violentamente, le propinó un violento golpe en el rostro y cayó a la cancha", precisó Ríos.

Según Ríos, el arquero profirió palabras de amenaza contra los presentes y de agredir a quien se acercara. "Fernando se marchó y no sabemos donde se encuentra, él ya estaba en el equipo cuando asumimos la dirección del Pasto a principio de año", indicó Ríos.