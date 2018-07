Gabi (Atlético): "Lo de Perea fue un error puntual, que nos hizo recaer, pero no hay que darle más vueltas"

Actualizado 28/02/2007 14:57:53 CET

MAJADAHONDA (MADRID), 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista madrileño del Atlético de Madrid, Gabriel Fernández 'Gabi', reconoció que el gol anulado a Perea en el derbi de la pasada jornada les pasó factura, pero prefiere pasar página y centrarse en sumar los tres puntos ante el Recreativo de Huelva.

"Lo del gol fue un error puntual que nos hizo más o menos recaer un poco, pero los árbitros son humanos, lo ha reconocido y no hay que darle más vueltas", destacó el canterano.

Por eso, sólo piensa en los próximos compromisos que serán claves para el devenir del equipo. "Tenemos tres partidos importantes donde tenemos que sacar los puntos para abrir una brecha entre los que van a jugar Europa y los que no", afirmó.

Debido a las ausencias por lesionados y sancionados, el 'Vasco' podría optar para este partido por el 'trivote', donde entraría Gabi, aunque el canterano recuerda que no se han logrado buenos resultados. "El sistema lo hacen los jugadores y las ganas que tenga cada uno, pero si el míster cree que ése es el sistema, lo haremos lo mejor posible. No estamos habituados y no sacamos buenos resultados", se sinceró.

Gabi, sin embargo, sí que confía en su capitán, Fernando Torres, y desea que mantenga la racha de goles. "A Fernando le veía enchufado antes de marcar al Real Madrid, era una espina que se ha sacado. Esperamos que siga en racha y vuelva a marcar goles", deseó.

Por otro lado y cuestionado por la iniciativa de un diario de Huelva que regala un guante para recordar el gol con la mano de Agüero, el canterano le restó importancia. "Seguro que es para meter presión al árbitro y yo firmo para que el 'Kun' vuelva a meter un gol con la mano", afirmó.

Sin embargo, Gabi, que el año que viene jugará en el Zaragoza, lamenta el no contar mucho para Javier Aguirre. "El míster es el que decide, yo estoy preparado para jugar, espero que confíe en mí y seguiré trabajando para que lo haga", comentó.